Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 июля 2021 года: рост новых случаев, защита от «Дельты», когда индийский штамм захватит Европу и совет о домашних животных

В Беларуси зафиксирован рост новых случаев ковида Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Похоже, что напряженная ситуация с COVID-19 в регионах России, где вновь обновлен рекорд суточной смертности пациентов с ковидом, коснулась Беларуси. Вторые сутки подряд число новых выявленных случаев коронавируса в республике превышает тысячу. По последним данным, опубликованным Минздравом 2 июля, за сутки в республике выявили 1 тыс. 118 пациентов с COVID-19, а выписаны из больниц 1 тыс. 144 пациента.

В то же время сообщается, что за сутки скончались 11 человек с выявленным коронавирусом. За все время распространения COVID-19 в Беларуси, официально, умерли 3 тыс. 164 пациента с ковидом. Всего с начала пандемии в Беларуси подтверждены 419 тыс. 330 положительных тестов на ковид, а выздоровели 412 тыс. 128 пациентов.

В пятницу минчанам начали приходить SMS-сообщения о бесплатной прививке от коронавируса:

- Сохраните свое здоровье и здоровье свои близких! Сделайте прививку против COVID-19! Для прохождения вакцинации на бесплатной основе обратитесь в поликлинику по месту жительства, - говорится в сообщении. При этом отправители разные: кому-то SMS пришло от Zdorov.Minsk, другим - от Minskgov.by.

Кстати, уже более 956 тыс. белорусов получили первую дозу прививки против COVID-19, из них свыше 636 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

Кстати, стало известно, почему Александр Лукашенко решил пустить в Беларусь иностранцев для вакцинации. Напомним, он подписал указ, которым позволил гражданам 73 государств безвизово приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19. Оказалось, что на эту на мысль президента натолкнул украинский депутат Евгений Шевченко - он попросил помочь украинцам с вакцинацией. А Лукашенко решил расширить массовую кампанию по вакцинации не только на жителей соседней Украины, но на многих иностранцев. Как уже сообщалось, стоимость вакцины для иностранцев, которые приедут в Беларусь, составит от 130 до 150 рублей.

Как уберечься от "Дельты"? Носить маску Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Важная информация: как защититься от заразного индийского штамма коронавируса «Дельта», рассказал доктор Комаровский. Так, по словам медика, в случае с очень заразным индийским штаммом коронавируса, следует обязательно защищаться медицинскими масками, а также как можно чаще проветривать помещение и проводить время на свежем воздухе.

- Хотите уберечься, не надо путешествовать туда, где есть много случаев «Дельты». Обязательно вакцинируйтесь и общайтесь максимально на свежем воздухе. Ограничьте свое пребывание в замкнутых пространствах, в которых нет вентиляционной системы, - рассказал доктор.

К сведению владельцев домашних животных: их призвали избегать своих кошек и собак в случае заболевания коронавирусом. Хотя считается, что случаи передачи коронавируса от хозяев к их домашним животным представляют собой незначительный риск для здоровья населения, однако ученые говорят, что существует потенциальная вероятность того, что домашние животные могут выступить в качестве «резервуара» для инфекции и затем передать ее человеку. При этом исследователи отметили, что к настоящему времени пока не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от животного к человеку.

И напоследок: ученые сказали, когда штамм «Дельта» захватит Европу. Литовский эпидемиолог Дайва Размувене выразила обеспокоенность «полными самолетами отдыхающих» из Литвы в другие страны. Она озвучила прогноз ученых о том, в какой период штамм «дельта» может захватить всю Европу. - Мы не хотим пугать общество, но люди должны знать, что сейчас быстро распространяется штамм «дельта», им можно легко заразиться. И прогноз такой, что за июль-август этот штамм охватит всю Европу, - заявила эксперт.

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