Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 июля 2021 года: третьи сутки больше тысячи новых случаев, снова рекорд смертности в России, «Дельта» идет по миру

В Беларуси третьи сутки подряд регистрируют больше тысячи новых случаев ковида Фото: Андрей АБРАМОВ

Опасный индийский штамм «Дельта» продолжает распространяться по миру, и особенно тревожная ситуация наблюдается в соседней России. По данным на 3 июля, там выявили суточный максимум новых случаев с 15 января - свыше 24,4 тыс. положительных тестов. А также - максимум смертей пациентов с коронавирусом с начала пандемии: 697 человек.

Судя по всему, влияние «Дельты», которая попала в Беларусь, сказывается и на ситуации в республике. Третий день подряд регистрируют более тысячи новых случаев COVID-19 в сутки - такого уже давно не было. Итак, по информации Минздрава за 3 июля, в Беларуси за сутки коронавирус подтвердился у 1 тыс. 76 человек. Всего же с начала пандемии COVID-19 в республике диагностировали у 420 тыс. 406 человек. Выздоровели и выписаны за сутки 1 тыс. 164 пациента с ранее диагностированным «ковидом».

Всего, с начала пандемии, в Беларуси выздоровели 413 тыс. 292 пациента. На прежнем уровне остается статистика смертности от COVID-19 в Беларуси. За сутки скончались еще 11 человек. За весь период пандемии в Беларуси, официально, умерли 3 тысячи 175 пациентов с выявленным коронавирусом.

Новый штамм "косит" и молодых людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения сообщили, сколько стран уже поразил штамм «Дельта». Ученые выявили индийский штамм COVID-19 уже в 98 государствах. По словам Тедроса Гебрейесуса вирус «приходит» и быстро распространяется в государствах с низким и высоким охватом вакцинацией.

- Вариант «Дельта» - опасен, он продолжит эволюционировать и мутировать, - подчеркнул глава ВОЗ.

Кстати, подъем заболеваемости, среди европейских стран, зафиксирован и в Португалии - за сутки там зарегистрировали более 2,6 тыс. случаев инфицирования COVID-19, это самое высокое число выявленных заболеваний с февраля этого года. А в Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили еще у 27 тыс. человек.

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