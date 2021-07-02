Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 июля 2021 года: иностранцев пустят за прививкой в Беларусь без визы, эксперты рассказали, как бороться с «черной плесенью»

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 июля 2021 года: иностранцы могут приехать на прививку без визы, а эксперты рассказали как бороться с «черной плесенью» во время коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 1 июля, за сутки в стране зарегистрировали новых 1023 пациента с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 1187 человек. А всего, с начала пандемии, в стране подтвердили 418 тыс. 212 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 410 тыс. 984 пациента.

На этот раз сообщается о десяти умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших превысило 3 тысячи человек. Сейчас их число - 3 тыс. 153 пациента.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру снова чуть-чуть увеличились. Сейчас число ежедневных случаев – около 373 тысячи зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 7,7 тысяч. Рекордсмен – Бразилия, там за сутки от коронавируса умерло больше двух тысяч человек. Всего в мире от ковида уже умерли 3,96 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 75 044 человека, в Литве – 4 384, в Латвии – 2 520, в Украине – 52 391 человек.

Граждане 73 стран смогут без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19

Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Совет Министров установит порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси.

Установленный порядок проведения вакцинации иностранцев (включающий сбор и обработку заявок в информационной системе, непосредственное оказание услуги и оформление сертификата о вакцинации) будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Беларусь по иным основаниям (в соответствии с межправительственными соглашениями, а также указами №8 от 9 января 2017 года и №300 от 7 августа 2019 года).

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 июля 2021 года: иностранцы могут приехать на прививку без визы, а эксперты рассказали как бороться с «черной плесенью» во время коронавируса. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Эксперты ВОЗ дали рекомендации по борьбе с распространением «черной плесени» на фоне коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют свести к минимуму прием гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса, чтобы не подхватить грибок. Об этом заявила 1 июля представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По словам эксперта, некоторые из грибковых инфекций, выявленных у пациентов с COVID-19 в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие – с плесенью. В свою очередь, плесень может вызывать мукормикоз («черный грибок») и аспергиллез (вызванный другим типом грибка).

– Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет, – говорится в комментарии Вуйнович.

Названа диета, которая помогает легче перенести COVID-19, и это не вегетарианство

Специалисты назвали стиль питания, приверженцы которого намного реже становятся жертвами тяжелой формы COVID-19. Ранее сообщалось, что реже заражаются и легче переносят коронавирусную инфекцию вегетарианцы. По последним данным, в самом выигрышном положении оказываются те, кто предпочитает растительную пищу, однако не исключает животные компоненты полностью.

Так, на 73 процента реже ковид принимает тяжелые формы у людей, которые, питаясь растительной пищей, изредка употребляют мясо или другие продукты животного происхождения. Пескетарианцы – люди, питающиеся растительными продуктами и рыбой – сталкиваются с тяжелым течением ковида и его осложнениями на 59 процентов реже.

Питание влияет на тяжесть течения коронавирусной инфекции, но не на вероятность заражения, подчеркивает издание.

-Научные исследования показывают общую пользу растительного рациона, но теперь появились данные, свидетельствующие, что растительное питание и рыба вместо мяса в рационе снижают вероятность осложнений при COVID-19, - рассказал АиФ профессор Олег Медведев.

Специалист объяснил, что растительные продукты богаты клетчаткой, а она обеспечивает правильный рост и разнообразие микроорганизмов в кишечнике, которые участвуют во многих обменных процессах и в том числе в формировании иммунного ответа. Рыба и растительные масла содержат ненасыщенные жирные кислоты, это важно для профилактики болезней органов кровообращения.

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