Miss Top Of The World Classic Татьяна Бределева: «Любовь к себе - это всегда ресурс, польза, позитив»

Поэтому они куда более важны, чем цели. Большинство действий мы совершаем «на автомате». Например, когда учимся езде на велосипеде, то контролируем каждое движение. А затем сознание, освоив этот навык, сбрасывает его «в автомат», и просто присматривает за поведением, но уже не обдумывает его. Ежедневный распорядок, основанный на полезных рутинных действиях – то, что отличает успешных людей. Мы поговорили с Татьяной Бределевой, ageless-моделью, которая в 57 лет выиграла международный конкурс красоты Miss Top of the World Classic и вышла на подиум BFW, о том, какие ежедневные ритуалы помогают сохранять молодость и здоровье, а жизнь делают ярче. Топ-10 привычек от Татьяны Бределевой:

1. Я 'ранняя пташка' по жизни, просыпаюсь в 5-6 утра без будильника и к полудню уже успеваю свернуть горы. Если не вставать с рассветом, «добрый гормон» бодрости и энергии превращается в «плохой гормон» стресса. После обеда активность спадает и меня проблематично раскрутить на какие-то активности. Поэтому в планировании дня стараюсь учитывать свои биологические часы: утром – спорт, вечером – релакс. Хотя очень люблю сальса-вечеринки. А они начинаются только ближе к 9 вечера. Раньше ходила. Но максимум меня хватало до полуночи. Я не ночной житель.

2. Обычный день начинается со стакана теплой воды со столовой ложкой яблочного уксуса, и закусываю ложкой меда. Для метаболизма – очень здорово. Мед терпеть не могу с детства. Но сила привычки сделала свое дело. Даже когда жила во Франции, специально мед покупала, а яблочный уксус заменяла виноградным.

3. Мы – это то, что мы едим. Поэтому на первом месте у меня принципы здорового питания. Фрукты-овощи-много зелени. Чем натуральнее продукты, тем лучше они питают организма. Соли поменьше, сахар вообще не ем. Если 1 кг куплю – на целый год хватит. И то – для сына и для гостей. А я даже кофе с сахаром не могу пить – невкусно. Диеты? Когда-то (в доинтернетовские времена) я их даже коллекционировала, у меня была целая папка. Ни одной до конца не выдерживала. Результат был, но срыв - и вес набирается еще быстрее. Последние лет 5 придерживаюсь раздельного питания. У меня есть толстая книжка с меню, таблицами, что с чем нельзя смешивать. Бывает, конечно, нарушаю, но основные правила в голове держу: мясо с картошкой нельзя - только с овощами. Белки с углеводами не смешивать. Люблю бородинский хлеб, но – не в прикуску. Батон? Даже слова такого не знаю. Обожаю французский багет – воздушный, цельнозерновой – очень вкусный и полезный, его можно до бесконечности есть. Но в Минске таких нет. Принципы сбалансированного питания помогают, но и без них можно удерживать себя в рамках разумного веса, если глубокую тарелку заменить на блюдце. Это мое второе правило: не переедать! Можно все, что хочется (я не про фастфуд), но в малых количествах. И третье правило – есть только по физическому голоду, а не эмоциональному. На словах вроде просто, а на деле – нужно научиться его распознавать. Я пока на пути к этому.

4. Алкоголь? Его нет в моей жизни. Он очень калорийный и от него аппетит разыгрывается. Поэтому не дружу. Могу себе позволить иногда хорошее шампанское. Но с одним бокалом прохожу весь вечер. К вину тоже равнодушна. Лучше минералки выпью – мне вкуснее. Курить пробовала по молодости – в советское время это было модно, с подругами в институте на переменках курили за компанию. Год побаловалась и бросила. Невкусно!

5. Что помогает сохранять молодость? Оптимизм по жизни и любовь к себе. Это не про эгоизм. Любовь к себе - это всегда ресурс, польза, позитив. Это то самое внутреннее состояние человека, которое транслируется во вне. Поэтому самый полезный совет: любите себя, расслабьтесь и начните жить.

6. Я люблю свой возраст. Горжусь им и не скрываю. Никогда не паниковала из-за морщинок. Считаю, что достойно выгляжу и, как говорит молодежь, не парюсь по этому поводу. У меня мама была заслуженный работник Казахского телевидения в СССР и важность и необходимость заботы о внешности она прививала мне с детства. У косметолога бываю раз в 6-7 недель и считаю, что это идеальный интервал. Эксперименты с внешностью – не мой случай. Поэтому профессиональная программа ухода год от года примерно одинаковая: маски, массаж спины, косметические массажи, пилинги, мезотерапия, биоревитализация. Инъекционной косметологией не пренебрегаю, но и не делаю из нее культа. Во всем нужна умеренность. Не нравятся подтянутые, похожие друг на друга лица. Избитая фраза, но я ей придерживаюсь: «Стареть нужно красиво».

7. Красивая и сияющая кожа зависит не только от генетики и качественного ухода, но и от здоровья всего организма в целом. Поэтому у меня основной акцент на активный образ жизни. Это уже образ жизни. Я не очень дисциплинированный спортсмен. Не делаю зарядку, с юности не люблю бегать, а сейчас и подавно. А вот ходьба – обязательно! Подниматься пешком без лифта – люблю и практикую. Дважды в неделю занимаюсь в зале с инструктором. Ежедневно по часу – кардио. Очень нравится аквааэробика, планирую начать... с понедельника. Хулахуп кручу. Начинала с 1.2 кг. Сейчас уже 2.2 кг. Любое движение – это хорошо. А обруч – это лёгкая и приятная активность, которая подходит почти всем. Появляется ощущение легкости и баланса. Плюс индивидуальные занятия моделингом. Начинала заниматься для души, а в итоге хобби переросло в нечто большее.

8. Восстановить силы помогает полноценный сон. Человеческий организм способен сам о себе заботиться, если ему не мешать. Я сплю очень чутко и завидую тем людям, которые отключаются и спят без задних ног. У меня же и по молодости не было крепкого сна. Муж военный, на службу могли вызвать в любое время суток, и когда он просил разбудить его в 4 утра, я была вместо будильника. Но чересчур ранний подъем никогда не влиял на мое настроение. Просыпаюсь ни свет, ни заря и сожалею лишь, что еще слишком рано, чтобы идти на свой любимый спорт. Кстати, хорошо снимает плохие эмоции и усталость спа-процедуры. Люблю хамам, русскую баню, кедровую бочку – хожу регулярно.

9. Хорошее самочувствие для меня – это когда все по плану и все получается. Чем старше становлюсь, тем больше учусь жить в гармонии с собой. С возрастом научилась ценить простые вещи, наслаждаться моментом, находить позитив даже в негативе, проще относиться к жизненным перипетиям. Хотя иногда и придираюсь к себе, ругаю за лень, за то, что пропустила спорт. Но это мимолетное настроение.

10. Моя самая здоровая привычка – смех. Жизнь без юмора становится мрачной и способствует стрессу. А стресс – причина практически любого заболевания. Поэтому не даром говорят, что улыбка и строить, и жить помогает. Помните, как у Мюнхгаузена было: "Я понял, в чём ваша беда: вы слишком серьёзны…Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа!»