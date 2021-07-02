Евро в 2021 году - самый веселый в истории: лифчики футболистов, ЛГБТ-повязки капитанов, замена половины команды, пир для швейцарского болельщика

Финские болельщики привезли из Питера не победу, а короновирус. Фото: Артем Килькин

Ладно, перенесли чемпионат по футболу на год, чтобы защитить от ковида, а в результате проводят в инфекционной обстановке худшей, чем прошлым летом. И пусть играют с прошлогодним названием – Евро-2020. Чемпионат-то получается веселым.

Сначала чисто о футбольном. Самый дорогой футболист, лучший в мире дриблер, наиперспективнейший из всех живущих игроков… Можете еще сотню эпитетов придумать для француза Килиана Мбаппе, но на Евро-2020 он не забил ни одного мяча, в том числе пенальти швейцарцам. За 4 матча напылил ноль голов. Вот такой показатель парня, которого накануне Евро букмекеры записывали в главные снайперы. И где теперь он, а где украинец Артем Довбик!

Четвертому по рангу нападающему украинской сборной понадобилось всего лишь 15 минут, чтобы после выхода на замену вместо покалеченного Беседина забить первый в жизни гол за сборную и вывести ее в четвертьфинал. После этого цена на игрока «Днепра-1» выросла от 1 млн до 5 млн евро и это еще не предел, когда торг пойдет.

А случилось бы это, если бы форвард Беседин не заменил Яремчука, а швед Даниэльссон не врезал этому Беседину так, что тот сам не смог с поля уйти?! Ни в жизнь. Это для украинцев еще хорошо, что на этом Евро разрешены пять замен плюс шестая в дополнительное время. А так бы Довбик на поле вообще никогда не вышел.

Замены в руках фокусника могут превратиться в золото, а могут и в разбитые мечты.

Ну вот, например, тренер итальянцев Роберто Манчини в матче против валлийцев, когда победа уже была в кармане, дал отметиться на поле Евро даже запасному вратарю.

Его коллега испанец Луис Энрике Мартинес Гарсия в 1/8 финала при счете 3:1 решил повторить трюк и сделал за шесть минут замен столько, сколько слов в его ФИО, четыре. Решил гулять так гулять и поменял даже центральных защитников. И получил от хорватов два гола в свои ворота, а мог бы и четвертый, но пронесло. Разрешат больше замен, будет еще веселее.

Но вернемся на секунду к Довбику. Празднуя гол, парень снял майку и телеаудитория, непривычная к такому стриптизу, ахнула: «Господи, что этого у него? Лифчик?».

Празднуя гол, Довбик снял майку. Фото: REUTERS

И футбольный люд принялся объяснять, что за лифчики носят футболисты, а чтобы никаких дурных ассоциаций не было, слово брали в кавычки. Профессионалы же объяснили, что это не лифчик, а специальный жилет под названием трекер. Через GPS-приемник, который крепится на жилете, тренерский штаб получает информацию в режиме реального времени о том, какую дистанцию игрок преодолел, сколько было ускорений, какая была максимальная скорость, какой пульс и т.п.

В общем, футбольная экипировка – это не просто форма. Тем более, когда капитаны надевают радужные повязки. Мы уже рассказывали, что голландцы в борьбе против любых видов дискриминации, грозились уйти с поля в матче с чехами, если с трибун их будут оскорблять. Ушли без шума, просто проиграв.

Но дело их живо. В матче Англия-Германия футболисты обеих сборных договорились встать на колено в поддержку движения BLM, а капитаны Нойер и Кейн надели радужные повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Кстати, возвращаясь к голландцам. Их тренер Франк де Бур долго не думал и после поражения подал в отставку. А вот россиянин Станислав Черчесов, возглавляющий команду, которая заняла последнее место в группе, никуда уходить и не собирается. 2 июля он заявил: «Свое войско оставлять на поле боя я не привык. Воевать – значит воевать». Что он называет полем боя трудно сказать, его сборную оттуда вынесли уже давно. Но согласитесь, трудно оставить войско, когда тебе платят 2,5 млн евро в год.

Швейцарский болельщик Лука Лаутенбах столько никогда не заработает, но он пытается. Мы вам рассказывали, что во время матча Швейцария-Франция он так переживал за сборную, что превращался на телекартинке из плачущего ботаника в Рэмбо. Благодаря своим эмоциям он стал знаменит. Лука оказался парнем не промах и обратился к швейцарской авиакомпании с просьбой оплатить ему билет на четвертьфинал в Санкт-Петербург, а он мол, расскажет об этом в соцетях. И компания подарила ему два билета бизнес-класса. Кроме того, производитель напитков обещает его обеспечить своей продукцией, бюро по туризму уже подготовило путевку на отдых, а есть еще пару компаний, которые предлагают Луке рекламные контракты. Вот так парень сходил на футбол.

Швейцарский болельщик Лука Лаутенбах. Фото: Twitter Footy Humour

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