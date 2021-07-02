Арина Соболенко уверенно разобралась с Осорио-Серрано и вышла в 1/8 финала «Уимблдона-2021»

Арина Соболенко пробилась в 1/8 финала турнира «Большого Шлема» в Лондоне. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/8 финала турнира «Большого Шлема» в Лондоне. В матче третьего круга четвертая ракетка мира одержала победу над 94-й ракеткой WTA Мария-Камила Осорио-Серрано из Колумбии со счётом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Первую партию Соболенко выиграла уверенно, не позволив своей сопернице взять ни одного гейма – 6:0. Арина продемонстрировала высокую концентрацию внимания, старалась проводить минимальный розыгрыш двумя-тремя ударами, практически не давая свободы Осорио-Серрано при розыгрыше мяча.

Перед началом второго сета колумбийская спортсменка использовала медицинский тайм-аут из-за жалоб на боли в левой ноге. После того, как теннисистки вернулись на корт, преимущество вновь было на стороне Соболенко. У представительницы Колумбии мало что получалось, белоруска билась за каждое очко. В итоге вторая партия осталась за Ариной – 6:1.

Теннисистка из Беларуси пять раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и 31 невынужденных.

За выход в четвертьфинал «Уимблдона-2021» Арина Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной, которая выступает за Казахстан.

Легкая победа над соперницей на травяном покрытии должна принести Арине определенную долю уверенности перед важными играми «Уимблдонского» турнира. Турнир в Лондоне финиширует 11 июля.

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