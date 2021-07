Чудо на Parimatch Golf Cup: спортсмен из Беларуси оформил второй hole in one в карьере!

В соревнованиях приняли участие 42 гольфиста, включая спортсменов из США, Южной Кореи и России. Также на мероприятие были приглашены клиенты и бизнес-партнеры Parimatch.

Главным событием турнира стал удивительный удар гольфиста из Беларуси Владимира Дормидонтова, который исполнил hole in one — попадание в лунку ударом со стартовой позиции. Это крайне редкое событие: согласно статистике, даже у профессионалов мирового уровня подобные удары случаются лишь раз в тысячи попыток. За всю историю Гольф-клуба Минск это четвертый hole in one (включая тренировочные удары), однако Дормидонтов уже попадал в «лунку за раз» на турнире в Турции.

В своей возрастной категории Владимир Дормидонтов занял третье место. Best Gross у мужчин — Георгий Пригожий (77 ударов), у женщин — Марина Федюкович (102 удара).

— Гольф — молодой, но развивающийся вид спорта для Беларуси. В том числе благодаря сотрудничеству с Parimatch с каждым годом прирастает все больше игроков-новичков, членов клуба. Нынешний турнир уникален тем, что на нем один из участников сделал hole in one: с первого удара забил мяч на короткой трехпаровой лунке. Только на турнире Parimatch могло такое случиться! Только представьте: шансы игрока-любителя совершить hole in one — 1 к 30-35 тысячам! — поделился впечатлениями от турнира Владимир Савенко, коммерческий директор Гольф-клуба Минск.