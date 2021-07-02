Сборная Испания преодолела проклятие Россией - в серии пенальти победила Швейцарию

Решающий удар Оярасабаля. Фото: Reuters

Сборная Испании, обладая большим потенциалом в атаке, пользуется им, словно играет в лотерею. Тренер Луис Энрике меняет состав так часто, будто не знает с кем имеет дело или не уверен в своих подопечных. Подобная неуверенность сказывается и на игроках.

В четвертьфинальном матче Евро-2020 испанцы первыми открыли счет – на 8-й минуте защитник Жорди Альба ударил из-за пределов штрафной и мяч рикошетом от полузащитника Швейцарии Закария залетел в ворота.

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Шакири на 68-й минуте после ошибки центральных полузащитников сравнял счет – 1:1. С таким счетом закончилось основное время матча.

90 минут не изобиловали голевыми моментами. Испанцы, меняли игроков, но почти ничего не создали, а швейцарцы основное внимание уделили обороне. Не помогло испанцам и удаление на 77-й минуте полузащитника Фройлера.

В дополнительное время Испания создала больше голевых моментов, чем за весь матч, но пробить защиту соперника не смогла.

Матч перешел в серию пенальти. В 1/8 финала Швейцария выбила в такой перестрелке Францию, забив все свои удары с точки.

На сей раз не получилось. Причем испанцы подарили Швейцарии возможность снова выиграть – Бускетс первым ударом попал в штангу, а Зоммер взял удар Родри, которого выпустили именно под серию пенальти. Но очень плохо исполняли 11-метровые швейцарцы – Симон взял слабые удары Аканджи и Шера, Варгас пробил выше ворот... У испанцев решающий пенальти реализовал Микель Оярсабаль. Счет в серии пенальти 3:1.

1 июля 2018 года в 1/8 финала чемпионата мира Испания проиграла сборной России в серии пенальти. Сейчас в Санкт-Петербурге они взяли верх.

Испания в очередной раз показала неубедительную игру, тем более в статусе полуфиналиста. Очевидно, что Красная Фурия будет аутсайдером в игре против сильнейшего в паре Бельгия-Италия.