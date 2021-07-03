Сборная Италии обыграла лучшую сборную мира и вышла в полуфинал Евро-2020: что произошло во время матча 1/4 финала на чемпионате Европы по футболу

«Скуадра адзурра» оказалась сильнее «красных дьяволов». Фото: REUTERS

2 июля в Мюнхене встречались две топовые команды, которые не знали поражений на Евро-2020. Сборная Бельгии принимала национальную команду из Италии в рамках 1/4 финала.

У Роберта Мартинеса подобрался прекрасный состав с талантливыми игроками из ведущих клубов Европы. Ведь не зря они обосновались на первой строчке мирового рейтинга ФИФА. Бельгийская сборная уверенно прошла групповой этап, после чего выбила действующих чемпионов Европы в 1/8 финала. Бельгийцы играют в качественный, но довольно скучный футбол. Создают немного опасных моментов, зато оборона действует отлаженно и четко. Но несмотря на это, «красные дьяволы» готовы продолжать свой победный путь за титулом. Все будет зависеть от Кевина де Брюйне, который оказывает огромное влияние на атакующую линию команды.

Сборная Италии в отличии от Бельгии показывает яркий футбол. При Роберто Манчини итальянская сборная достигла большого прогресса, как в атаке, так и в защите. Перед игрой у «голубой эскадры» была 31-матчевая серия без поражений. Также в итальянском расположении собрались немало интересных и разнообразных игроков. Благодаря революционному настроению Манчини команда заиграла в веселый футбол с уклоном на атаку. Игроки перешли на короткий пас игры с жестким прессингом. Стоит отметить, коллектив собрался дисциплинированный, имеется отличный баланс перехода от защиты к атакующим действиям и креативность. Италия заслуживает похвалы, но сегодняшняя игра с бельгийцами станет для них настоящей проверкой.

Перед матчем букмекеры и эксперты считали Италию фаворитом данного противостояния. Ведь в личных встречах большой перевес на стороне «скуадры адзурры». Сложно сказать, кто станет победителем, но будем надеяться на захватывающий и атакующий матч с грандами футбола.

ОБЗОР МАТЧА

1-10 минута

С первых минут встречи бельгийцы начали играть активно, завладев игровым преимуществом. В основном игра проходила в центре поля. У обеих команд возникали сложности с началом атаки.

11-20 минута

На 13-ой минуте после подачи со стандарта Леонардо Бонуччи перенаправил мяч в сетку ворот. Гол отменен, VAR зафиксировал офсайд. Тилеманс ответил на этот эпизод своим дальним ударом, мяч пролетел выше ворот. В матче много борьбы с большим количеством стыков и нарушений.

21-30 минута

Кевин де Брюйне протащил мяч до штрафной зоны соперника и мощно пробил в левый нижний угол. Доннарумма в красивом прыжке отбил мяч. Спустя несколько минут опасный удар из-под ног защитников наносил Ромелу Лукаку. Итальянский вратарь снова в деле. Пока «красные дьяволы» смотрятся солиднее в атакующих действиях.

31-45 минута (31 минута – гол Николо Барелла, 44 минута – гол Лоренцо Инсинье, 45 минута – гол Ромелу Лукаку)

Игрок «Интера» Николо Барелла обыграл двух защитников и ударом в дальнюю штангу открыл счет матча – 1:0. После пропущенного гола подопечные Роберта Мартинеса не спешили набирать обороты в атаке. Итальянцы плотно опекают игроков Бельгии, не давая свободных зон. Перед перерывом сборные создали голевую интригу. Сначала Лоренцо Инсинье невероятным ударом отправил в дальнюю девятку – 2:0. Спустя минуту судья назначает пенальти в сторону Италии после фола Ди Лоренцо на Докю. Ромелу Лукаку уверенно реализовал одиннадцатиметровый и сократил счет в игре – 2:1.

46-60 минута

Во втором тайме «скуадра адзурра» заиграла более активно и свободно, показав себя с хорошей стороны. У соперника ничего не получалось. Позже игра немного успокоилась, команды не торопились менять ход событий.

61-70 минута

Де Брюйне шикарным пасом вывел Ромелу Лукаку на пустой угол ворот, нападающий «Интера» попал мячом в ногу Леонардо Спинаццола. В целом, итальянцы высоко прессингуют на чужой половине поля. Игроки Бельгии не понимают, как развивать атаку. На 69-ой минуте после дальнего удара Инсинье в игру вступил Тибо Куртуа.

71-80 минута

В матче произошли две вынужденные замены. Поле покинули Шадли и Спинаццола, которые получили травмы на ровном месте. Команды большую часть времени провели в центральной части поля.

81-90 минута

Бельгийцы усилили атакующие действия вблизи зоны соперника, стали гораздо быстрее двигать мяч, растягивая оборонительное построение противника. «Голубая эскадра» грамотно разрушала все наступления соперника. В концовке сборной Бельгии не хватило на мощный штурм.

Таким образом, команда Роберто Манчини обыграла сборную Бельгии со счетом – 2:1. В полуфинале «скуадра адзурра» поспорит с Испанией за выход в финал Евро-2020.