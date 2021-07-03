Фанаты раздели футболистов сборной Италии до трусов. Что произошло после победы Скуадры Адзурры

Италия непобедима! Фото: Reuters

Сборная Италии качеством игры, а главное результатом в четвертьфинальном матче Евро-2020 против Бельгии (2:1) подтвердила свой статус главного фаворита чемпионата. Радости не было предела ни на поле, ни на трибунах. Игроки отправились к болельщикам и оказались в их объятиях. Обратно уже возвращались кто в чем.

Форвард Андреа Белотти и защитник Джованни ди Лоренцо даже отдали болельщикам свои футбольные шорты, оставшись в одних трусах. Белотти пришлось повязать сверху байку, чтобы не светиться в нижнем белье перед телекамерами.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сказал после игры uefa.com: "Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди сборная Испании, чем дальше - тем становится труднее. Сейчас мы хотим просто подумать об этой игре и нашей победе. Чтобы победить такую команду, как сборная Бельгии, необходимо сыграть безупречно. Именно это сегодня и произошло".

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье забил победный гол великолепным обводящим ударом: "Такой удар я всегда исполняю не только на тренировках, но и в играх. Счастлив, что попал. Гол получился отличный, но, повторяю, мы выиграли сегодня все вместе".

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма пропустил только после пенальти, который исполнил Лукаку.

"Мы выиграли всей командой, и она у нас экстраординарная. У меня все еще стоит перед глазами тот сейв после удара де Брюйне. Мы выложились на полную, чтобы подарить радость всем итальянцам", -сказал вратарь.

Лучшим игроком у бельгийцев был полузащитник Кевин де Брюйне. Он вышел на поле с незалеченной травмой и показал выдающуюся игру:

"Мы старались изо всех сил, чтобы победить. Инсинье забил фантастический гол, а первый из двух пропущенных мячей был, вероятно, нашей ошибкой. Соперник больше владел мячом, к сожалению. Вылет из турнира - это всегда разочарование".

Скуадра Адзурра продолжает свою серию викторий. Она установила рекорд чемпионатов Европы по длине победной серии с учетом квалификации - 15 матчей подряд.

Более того, Италия не проигрывает в 32 матчах. Последнее поражение она потерпела в сентябре 2018 года от Португалии. Рекордные победные серии - по 35 матчей - у Бразилии (1993-1996 гг.) и Испании (2007-2009 гг.).

УЕФА сообщает, что Италия ранее не выигрывала пять матчей кряду в финальной стадии Евро. Это повторение рекорда Франции (1984), Нидерландов (1998-1992) и Чехии (2000-2004).

На Евро-2020 мы видим атакующую Италию. 11 голов - это ее лучший результат на всех Евро.

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В полуфинале, который пройдет в Лондоне 6 июля Италия встретиться с Испанией. Красная фурия только в серии пенальти сумела переиграть Швейцарию (1:1, 3:1).

3 июля в четвертьфиналах играют Дания-Чехия (19.00), Англия-Украина (22.00).

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