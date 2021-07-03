Что происходило на Будславском фесте-2021: фоторепортаж "Комсомолки"

Тысячи людей собрались на Будславский фест.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Паломники со всех регионов Беларуси пришли и приехали на традиционный духовный католический праздник - Будславский фест, чтобы помолиться и поклониться чудотворной иконе Божией Матери. Эта традиция входит в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Из-за пожара в мае на крыше местного костела и эпидемической ситуации все торжества и молебны проводятся на полевом алтаре на открытом воздухе.
Ранее «Комсомолка» подробно писала о трагедии в Будславе, где 11 мая загорелась главная святыня - костел Вознесения Пресвятой Девы Марии, который еще называют «белорусским Нотр-Дамом». Огонь полностью уничтожил крышу, повредил свод - ущерб огромен. На данный момент храм находится в аварийном состоянии, идет сбор средств на его восстановление, ведутся подготовительные работы.
Но несмотря на все неблагоприятные обстоятельства торжества в честь Матери Божьей Будславской решено было не отменять и не переносить.
Будславский фест-2021.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Будславский фест-2021.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Будславский фест-2021.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Сбор пожертвований на ремонт храма.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Будславский фест-2021.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии сгорел 11 мая 2021 г.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Тысячи паломников собрались на Будславском фесте.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Все мероприятия проходили на открытом воздухе.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Будславский фест-2021.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Будславский фест-2021.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Будславский фест-2021.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Будславский фест-2021.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Будславский фест-2021.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ