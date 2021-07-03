Что происходило на Будславском фесте-2021: фоторепортаж "Комсомолки"

Тысячи людей собрались на Будславский фест. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Паломники со всех регионов Беларуси пришли и приехали на традиционный духовный католический праздник - Будславский фест, чтобы помолиться и поклониться чудотворной иконе Божией Матери. Эта традиция входит в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Из-за пожара в мае на крыше местного костела и эпидемической ситуации все торжества и молебны проводятся на полевом алтаре на открытом воздухе.

Ранее «Комсомолка» подробно писала о трагедии в Будславе, где 11 мая загорелась главная святыня - костел Вознесения Пресвятой Девы Марии, который еще называют «белорусским Нотр-Дамом». Огонь полностью уничтожил крышу, повредил свод - ущерб огромен. На данный момент храм находится в аварийном состоянии, идет сбор средств на его восстановление, ведутся подготовительные работы.

Но несмотря на все неблагоприятные обстоятельства торжества в честь Матери Божьей Будславской решено было не отменять и не переносить.

Будславский фест-2021. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Будславский фест-2021. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Будславский фест-2021. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сбор пожертвований на ремонт храма. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Будславский фест-2021. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии сгорел 11 мая 2021 г. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Тысячи паломников собрались на Будславском фесте. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Все мероприятия проходили на открытом воздухе. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Будславский фест-2021. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Будславский фест-2021. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Будславский фест-2021. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Будславский фест-2021. Фото: Виктор ДРАЧЕВ