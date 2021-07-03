Саснович не смогла одолеть чемпионку «Уимблодна-2018», Ивашко вышел на Берреттини в 1/8 финала

Александра Саснович покидает Лондон. Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich

3 июля продолжились игры престижного турнира «Большого Шлема» в Лондоне. Английская погода непредсказуема. Только начались поединки – пошел дождь. Соревнования пришлось приостановить. Спустя некоторое время игры продолжились, участие принимали и белорусские спортсмены.

В мужском разряде Илья Ивашко встречался с Джорданом Томпсоном из Австралии. В матче, который продолжался 2 часа 5 минут, победу одержал белорусский спортсмен – 6:4, 6:4, 6;4. За это время Илья Ивашко выполнил семь эйсов, совершил 30 невынужденных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи.

В следующем раунде 1/8 финала турнира Илье Ивашко предстоит сразиться с Маттео Берреттини из Италии (9 место в рейтинге ATP).

В матче третьего круга женской сетки Александра Саснович сыграла с чемпионкой «Уимблдона-2018» Анжеликой Кербер. Общая продолжительность матча составила 1 час 17 минут. За это время спортсменки сумели сыграть три сета. Если первый сет прошел с преимуществом белоруски, то во второй партии немецкая теннисистка повесила «баранку» Саснович. В решающем сете Анжелика Кербер уверенно одержала победу над нашей теннисисткой со счетом - 2:6, 6:0, 6:1.

Напомним, 5 июля Арина Соболенко в 1/8 сыграет с Еленой Рыбакиной, которая представляет Казахстан на лондонских кортах.

Турнир в Лондоне стартовал 28 июня, а завершение запланировано на 11 июля.