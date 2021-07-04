Что произошло после того, как Англия обыграла Украину

Кейн забил украинцам дважды. Фото: Reuters

«Есть разница в классе», - сказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча и в этой фразе заключается суть происходившего на поле. Англия провела свой самый простой матч на Евро-2020, одержав легкую и крупную победу 4:0. Дубль на счету Харри Кейна, а еще по голу забили Магуайр и Хендерсон.

Англия вот уже пятый матч на Евро-2020 провела на ноль. И это результат прагматичного футбола, который проповедует главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

"Мы не хотели делать шаг назад. Просто хотели воспользоваться своим шансом и добыть победу, чтобы удача не играла в нашей судьбе никакой роли. Считаю, что сегодня вечером мои ребята сыграли безупречно", - цитирует Саутгейта uefa.com.

Сборная Украины и так забралась выше, чем от нее ожидали, что и подчеркнул Андрей Шевченко:

"Мы провели отличный турнир. У моей команды есть свой стиль, от которого она не отказывается вне зависимости от результата и соперника. С этой точки зрения мы показали хороший футбол. Сегодня футболисты сделали все, что было в их силах. Хочу их за это поблагодарить".

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн говорил, что важно выйти на пик формы в самый нужный момент.

«Мы в этом матче были фаворитами, это давило на нас, от нас ждали результата, и очень здорово, что мы сумели сыграть так, как сыграли. Забили четыре, не пропустили - вечер сложился идеально».

Гарри Магуайр напомнил, что Англия снова в полуфинале, как и на чемпионате мира-2018:

«Второй раз подряд выйти в полуфинал на крупном турнире - это серьезное достижение. Я не хочу никому портить настроение, но мы не собираемся на этом останавливаться. Впереди еще один важный матч, и мы хотим на этот раз пройти дальше".

Защитник сборной Украины Илья Забарный уверен, что его команда станет сильнее: "Многие впервые попали на такой крупный турнир. Во-первых, это очень важный опыт. Мы поняли, что это такое - играть на таком уровне, против сильных команд. Это будет полезно в будущем».

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко сетовал, что его команда пропустила уже на 4-й минуте: «Нас надломил быстрый мяч. Была стратегия и тактика на игру, но когда ты пропускаешь уже в дебюте, то сразу все ломается, и приходится перестраиваться. У нас отличная команда, нас ничего не сломает. Для нашей сборной огромное достижение дойти до этой стадии. Задержались на турнире дольше, чем Германия и Португалия».

Факты о сборной Англии от УЕФА:

- Англия сыграла на ноль 10 из 11 последних матчей. Сухая серия сборной Англии составляет уже семь поединков.

- Из 11 последних матчей Англия выиграла десять при одной ничьей.

- Англичане позволили сопернику открыть счет лишь в одном из 14 последних поединков в финальной стадии Евро.

- Все три предыдущих четвертьфинала с участием сборной Англии заканчивались серией пенальти (победа в 1996-м над Испанией, поражение в 2004-м от Португалии, поражение в 2012-м от Италии).

- Первый гол за сборную Англии Джордан Хендерсон забил в 62-м матче.

7 июля в Лондоне Англия сыграет в полуфинале с Данией. А днем ранее, 6 июля, там же померятся силами Италия и Испания.

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