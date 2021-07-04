Пятилетнего Костю ждут на лечение в Швейцарии: «У сына рак, боимся не успеть его спасти - время наш враг»

Швейцарские врачи готовы провести обследование и лечение Косте (на фото он вместе с мамой). Фото: из семейного архива

Родители Кости Бурмана из Пинска обратились в “Комсомолку” с просьбой написать об их сыне, которому в начале апреля этого года поставили неутешительный диагноз - диффузная глиома ствола головного мозга. Это рак. Родители так и говорят: “Мы боимся не успеть спасти сыночку жизнь”.

Семья из Пинска забила тревогу, когда у мальчика начал косить правый глазик. Его отправили к врачам, анализы и обследование не показали ничего страшного. Костику офтальмолог назначил очки. Но через несколько дней состояние мальчика ухудшилось: он начал ходить с постоянно открытым ртом, увеличилось слюноотделение, здоровый глаз перестал отходить к внешнему краю глаза. Появилась дезориентация. Диффузную глиому ствола мозга мальчику диагностировали уже в Брестской областной больнице.

- К сожалению, в детском онкоцентре нам отказали в оперативном вмешательстве, так как опухоль находится в труднодоступном месте. По этой же причине нам не могут взять биопсию из-за отсутствия оборудования.

Сейчас Костя находится в детском онкологическом центре в Боровлянах, где он заканчивает лучевую терапию.

В швейцарскую клинику мы обратились сами, наши врачи сказали, что сделали все, что смогли. А в клинике Цюриха Косте могут взять биопсию. Швейцарские врачи готовы провести обследование и лечение, но все упирается в деньги…

Мы открыли сбор на сумму в 70 тысяч евро (это лечение, плюс проживание, перелет). Из нужной суммы нам осталось собрать 25 тысяч 966 евро (на 3 июля). Но времени совсем нет. Время наш враг. Нам нужно как раньше начать лечение.

По словам мамы, состояние у Кости среднее:

- У нас бывает частота сердцебиения под 160, есть и головные боли, и повышенная температура. Мы пьем много таблеток: гормональные, успокоительные.

Татьяна просит неравнодушных людей помочь закрыть сбор и спасти ее сына.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 121 “Беларусбанка” - г.Пинск, ул.Иркутско-Пинской дивизии, 35а; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:

Белорусские рубли: транзитный счёт BY42AKBB38193821000290000000 на благотворительный счёт BY79AKBB31340000007500070000 в отделении 121/1134, бессрочный

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Евро: транзитный счёт BY42AKBB38193821000290000000 на благотворительный счёт BY81AKBB31342000003680070000 в отделении 121/1134, бессрочный

Российские рубли: транзитный счёт BY42AKBB38193821000290000000 на благотворительный счёт BY25AKBB31343000003360070000 в отделении 121/1134, бессрочный

Назначение платежа: Бурману Александру Александровичу на лечение сына Бурмана Константина Александровича.

Можно пополнить баланс номера МТС: +375 (33) 901-66-19

Можно также перечислить деньги на банковские карты:

Карта Альфа-банка в белорусских рублях: 4585 2042 2448 8190. Срок действия: до 06/24

Карта Беларусбанка в белорусских рублях: 5470 8740 4781 7364. Срок действия: до 06/24

PayPal: https://paypal.me/nadiahelp (доверенное лицо - Надежда Манцевич)

Контакты:

Татьяна, мама Кости: (+37529) 961-32-71