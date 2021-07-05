Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 июля 2021 года: ситуация с COVID-19 мире, частый симптом штамма «Дельта» и миф о вакцинации

С начала пандемии в Беларуси коронавирусом заразились уже 421 350 человек Фото: Виктор ДРАЧЕВ

С начала пандемии в Беларуси коронавирусом заразились уже 421 350 человек. Об этом свидетельствует свежая статистика Минздрава.

Тем временем за сутки в республике выявили 944 пациента с положительным тестом на COVID-19.

Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 185 пациентов, - рассказали в Минздраве.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество выявленных случаев коронавируса в мире за время пандемии достигло уже 184 миллиона 440 тысяч 655. Такие данные опубликованы на постоянно обновляемой мониторинговой платформе worldometers. Из них летальный исход зарегистрирован в 3 миллионах 990 тысячах 596 случаях.

Вылечились от коронавируса 168 миллионов 752 тысячи 14 пациентов во всем мире.

Главный симптом штамма коронавируса «Дельта»

Медики установили, как может проявляться штамм коронавируса «Дельта».

– Пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, все чаще стали жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта – диарею, боли в животе. Данный симптом добавился к тому, что было раньше, а именно кашель, боль в мышцах и слабость, – сказал пульмонолог Алексей Никишенков.

Доктор Мясников развеял миф о вакцинации Фото: Павел МАРТИНЧИК

Развеян миф о прививке от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса.

Он заявил, что опасаться антителозависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса не стоит.

По его словам, это явление представляет собой «парадоксальное усиление инфекции» после появления антител к ней.

– Сегодня при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции, – утверждает Мясников.

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По его словам, не стоит терять бдительность даже жителям тех стран, где мало случаев заражения штаммом «Дельта» (подробности).

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