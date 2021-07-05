«Прошел досмотр за 20 минут»: что происходит на белорусских пунктах пропуска на границе с Украиной после заявления о ее закрытии

Пункты пропуска на границе с Украиной сейчас работают без изменений Фото: Оксана БРОВАЧ

В пятницу, 2 июля Александр Лукашенко заявил о том, что поручил пограничникам перекрыть границу с Украиной.

- Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, — сказал Александр Лукашенко, его цитировало агентство belta.by.

В МИД Украины заявление Лукашенко о закрытии границ опровергли.

- По моей информации, по состоянию на сейчас граница работает, - рассказал 5 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. До этого в дипведомстве сообщали, что официальное уведомление о закрытии госграницы со стороны Беларуси украинской стороне не поступало.

«Если у вас есть основания для выезда, все документы на руках – значит, вопросов не будет»

В понедельник, 5 июля пункты пропуска на границе с Украиной работали без изменений. На горячей линии по вопросам пересечения границы нам сообщили, что белорусы по-прежнему могут выехать в Украину, если у них есть на это основания. Никаких дополнительных документов, кроме тех, которые интересовали пограничников и неделю, и месяц назад, сейчас предоставлять не нужно. Сотрудник погранслужбы добавил, что ажиотажа на границе они не наблюдают, очередей сейчас нет.

Оперативный дежурный Гомельской пограничной группы тоже отметил, что все пункты пропуска работают в штатном режиме, без изменений.

- Если у вас есть основания для выезда, все документы на руках – значит, вопросов не будет. Спокойно проезжайте.

На вопрос о том, проводят ли сейчас более тщательные досмотры выезжающих в Украину белорусов, нам ответили, что никаких изменений нет.

Напомним, 3 июля официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский рассказал belta.by, что охрана госграницы Беларуси с Украиной сейчас проходит в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. И в целом на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска.

- С учетом складывающейся обстановки на отдельных участках органы пограничной службы применяют тактические резервы для ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе, - прокомментировал Бычковский.

Приняты и дополнительные меры безопасности: усилен контроль и досмотр автомобилей – прежде всего тех, которые въезжают в Беларусь, пишет пользователь.

Белорусы, которые на днях выезжали в Украину, говорят, что никаких изменений не заметили. Своими наблюдениями они делятся в тематическом чате в Telegram.

- Только что проехал границу в сторону Украины, изменений в процедуре пересечения нет никаких, прошёл за 20 минут. Пограничникам о каких-либо изменениях так же не известно.

По информации на сайте ГПК, которая обновляется каждые несколько часов, днем в понедельник ни на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной не было очередей.

БУДЬ В КУРСЕ!

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Напомним, с 21 декабря 2020 в Беларуси действует временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска.

Для того, чтобы выехать из страны, к примеру, в Украину, нужны основания: учеба, работа, командировка, лечение, смерть близкого человека или его предсмертное состояние. Любая из этих причин должна быть подтверждена документально: если это командировка – пограничникам нужно предоставить приказ о командировании или выписка из него. Для выезда по болезни или смерти родственника нужно предоставить оригинал телеграммы, заверенный врачом, где указан факт смерти или болезни или свидетельство о смерти (его копия).

На работу за границу со всеми подтверждающими документами можно выехать только раз в полгода.

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