Букмекеры ждут Англию в финале Евро-2020 - а по вашему мнению, кто выиграет чемпионат? Голосуйте!

Да, Харри Кейн, большинство болельщиков на трибунах - за тебя. Фото: Reuters

На чемпионате Европы осталось сыграть лишь три матча: два полуфинала и финал. Все они пройдут в Лондоне. 6 июля встретятся Италия-Испания, а 7 июля – Англия-Дания.

Букмекеры в полуфиналах считают безоговорочным фаворитом англичан, а итальянцам отдают небольшое преимущество перед испанцами.

Англия (коэффициент 2.50) и наиболее вероятный победитель Евро-2020. За ней следуют Италия (3.25), Испания (4.00), а замыкает четверку Дания (10.00).

Если англичане не оступятся и выйдут в финал, то получится, что шесть из семи матчей они сыграют на домашнем лондонском стадионе «Уэмбли». Единственная игра, которую команда Саутгейта провела за пределами острова – четвертьфинал против украинцев в Риме.

Выходит, что Англия играет домашний чемпионат Европы. Более того, поддержка британцев на арене будет еще более мощной, чем в предыдущих матчах. Если на игре 1/8 финала против Германии на трибунах было 42 тысячи зрителей, то на полуфинал и финал правительство Великобритании решило пропустить порядка 60 тысяч (вместимость 90 000).

Фанатов команд-соперников будет ничтожно мало, ведь в Великобританию сейчас попасть практически невозможно – Италия и Дания в желтом списке стран с жесткими ограничениями. Главное препятствие - 10-дневный карантин.

Иностранных болельщиков (около 1000 человек) привезут организованно и также увезут после матча. Одна надежда, что датчан, а потом испанцев или итальянцев в финале поддержит местная диаспора. Датчане уже заявили, что запросили для них билеты и передадут флаги и атрибутику.

В общем, сколько бы болельщиков других сборных ни пустили на «Уэмбли» - англичане будут в подавляющем большинстве. А во встрече равных соперников это преимущество может быть решающим.

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