Яркие и трогательные моменты Евро-2020: английские футболисты в бассейне на единорогах, 30 тысяч евро для плачущей девочки и зацелованный Спинаццола

Незабываемые моменты Евро-2020. Фото: соцсети

На прощание травмированного Спинаццолу обняли и поцеловали все футболисты сборной Италии

Во время 1/4 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии защитник «Скуадры адзурры» получил травму на ровном месте. Позже стало известно, у Леонардо Спинаццолы порвано ахиллово сухожилие. Когда игрок покидал расположение сборной, чтобы отправиться на обследование в Рим, его товарищи очень трогательно с ним простились. Каждый футболист обнял Спинаццолу и поцеловал.

Позже появилось видео, как итальянцы поддержали травмированного кричалками на борту самолета. Вот это команда!

Плачущей девочке собрали 30 тысяч евро

После поражения сборной Германии в телетрансляцию попал кадр, где юная немка горько плачет. Это увидел весь мир и в социальных сетях многие сопереживали маленькой девочке. Но нашлась и другая часть болельщиков, которые позволили оскорбить ее, припомнив историю нацисткой Германии. Это вызвало негодование многих англичан, а один их них - Джоэл Хагс - объявил сбор средств для девочки. Общими усилиями собрали более 30 тысяч евро.

Слезы юной болельщицы после вылета Германии из плей-офф. Фото: кадр видео

Один из защитников плачущей девочки выставил пост о предыдущих провалах сборной Англии со словами «Английские фанаты, насмехающиеся над плачущей маленькой девочкой из Германии, нравится – это вы?»

Фото: twitter.com/nxthy_x

Английские футболисты играют как дети

Футболисты сборной Англии могут себе позволить немного расслабиться и подурачиться после уверенной победы над Украиной (4:0) в рамках 1/4 финала Евро-2020. Мэйсон Маунт, Джейдон Санчо, Букайо Сака и другие устроили гонки в бассейне на надувных единорогах.

Фото: twitter.com/England

Поможет ли такое снятие стресса перед важной встречей с датчанами, время покажет!

Фото: twitter.com/England

«Мы любим Дзюбу»

Необычный случай произошел перед матчем Дании и Чехии. Скандинавские болельщики решили посвятить свою любовь капитану сборной России Артему Дзюбе с помощью песни. С чего вдруг датские фанаты решили сочинить кричалку о Дзюбе, остается загадкой.

Роналду такое не поймет

В твиттере обратили внимание на один интересный эпизод с участием Гранита Джаки. Швейцарский игрок необычно настраивался перед серией одиннадцатиметровых. Перед пробитием пенальти Джака выпил бутылку кока-колы. В итоге швейцарцы блестяще исполнили послематчевые пенальти и выбили чемпионов мира 2018. Но Роналду, который не любит газировку, наверняка бы такой выбор Джаки не одобрил.

Фото: twitter.com/BenVonheeder

Может, именно тот самый разрешенный допинг прокачал Джаку?!

Фото: twitter.com/OmniFoot

Красавцы-болельщики

Болельщики не только поддерживают свою команду, но и имеют собственный стиль выделиться из толпы.

Фото: twitter.com/euro2020spb

Слезы счастья

Датский игрок Пьер-Эмиль Хейбьерг не смог сдержать эмоции после выхода своей команды в полуфинал чемпионата Европы 2020.

МИЛОТА ДНЯ

Сборная Украины попала в восьмерку лучших команд Европы. После возвращения домой футболисты поделились видео, как их встречают дети.