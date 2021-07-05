В Нацбанке рассказали, как западные санкции могут сказаться на экономике Беларуси и каким будет курс доллара

В регуляторе прокомментировали текущую ситуацию и возможные тенденции будущего Фото: Виктор ПАЖИТОК

Рейтинговое агентство Standard & Poor's опубликовало релиз, в котором сообщило о сохранении странового рейтинга Беларусь на прежнем уровне. При этом в отчете отмечаются возросшая степень неопределенности и повышенные риски для финансовой стабильности. Релиз прокомментировал зампред Нацбанка Дмитрий Калечиц.

По его словам, несмотря на все вызовы, реализовавшиеся в последнее время, финансовая стабильность сохраняется.

- Финансовый сектор остается устойчивым по отношению к наиболее значимым рискам, - констатировал Дмитрий Калечиц в интервью БелТа. - Сохраняется устойчивая работа небанковских финансовых посредников. Платежная система функционирует стабильно, платежные риски ограничены.Обеспечивается финансовая поддержка реального сектора экономики, несмотря на ограниченность ресурсной базы банков, - продолжил он.

По словам Дмитрия Калечица, несмотря на все вызовы, реализовавшиеся в последнее время, финансовая стабильность сохраняется Фото: Виктор ПАЖИТОК

Шоки 2020 года негативно сказались на финансовом состоянии предприятий реального сектора, однако комплекс системных и оперативных мер по противодействию шокам позволила свести риски к минимуму и не допустить нарушения непрерывной работы финансового сектора.

Прокомментировал Дмитрий Калечиц и еще один аспект - усиление западных санкций. В Нацбанке полагают, что эти меры окажут определенное влияние.

- Можно ожидать, что в перспективе несколько уменьшатся объемы белорусского экспорта и, соответственно, объемы поступающей в страну валютной выручки. Однако, учитывая высокую импортоемкость белорусской экономики, снизится и импорт. В совокупности это значит, что влияние данного шока на сбалансированность внешней торговли будет умеренным и растянуто во времени, - отметил специалист.

Еще одно потенциальное следствие санкций – возможные трудности для привлечения внешних займов. Это может сказаться на сфере внешнего государственного долга, где сохраняется потребность в рефинансировании достаточно больших объемов уже существующей задолженности.

В перспективе эти негативные тенденции могут привести к усилению давления на валютный рынок, однако, если такое и случится, то это не произойдет одномоментно.

- Эффекты от внешних шоков будут проявляться постепенно. Важным инструментом, который у нас есть сегодня и который позволяет абсорбировать внешние шоки и не накапливать дисбалансы внутри страны, является плавающий курс белорусского рубля. Белорусский рубль находится в настоящее время в зоне недооцененности. Отсутствуют значимые накопленные дисбалансы в экономике. Это улучшает адаптацию экономики к новым условиям функционирования, позволяет смягчить негатив от шоков, - обобщил Дмитрий Калечиц.

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