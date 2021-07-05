Арина Соболенко впервые в четвертьфинале «Уимблдона», а Илья Ивашко покидает турнир

Фото: Jimmie48/wtatennis.com

В Лондоне продолжается седьмой день «Уимблдонского» турнира. Теннисисты сражаются за путевки в четвертьфинал.

Первой из наших выступила Арина Соболенко. Четвертая ракетка мира сыграла с Еленой Рыбакиной, которая выступает за Казахстан. Встреча, которая продлилась 1 час 51 минуту, получилась непростой. За это время соперницы выясняли победителя в трех сетах. В итоге победу одержала белорусская спортсменка - 6:3, 4:6, 6:3. В этом матче Соболенко выполнила 10 эйсов, совершила 2 двойных ошибок и 31 невынужденную. Эта победа позволила Арине впервые сыграть в 1/4 финала «Уимблдона-2021». Следующей соперницей станет Онс Жабер из Туниса. На кону путевка в полуфинал.

В мужском одиночном разряде участие принимал Илья Ивашко, который не сумел переиграть итальянского теннисиста Маттео Берреттини - 4:6, 3:6, 1:6.