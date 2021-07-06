Где в Минске кроме поликлиник прививают от ковида: вот еще 28 мест, среди них даже хореографический зал

Привиться от ковида можно не только в поликлиниках по месту жительства, но и проходя мимо торгового центра или вокзала. Главное, чтобы паспорт был с собой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии размещены пункты вакцинации от Covid-19. В Минске прививают двумя видами вакцин – «Гам-Ковид-Вак» (Спутник Ви), производства России и Vero cell (клетки Веро), производства Китая. Причем российскую вакцину в прививочных пунктах можно найти легче, чем китайскую. Надо отметить, что вакцинироваться можно также в любой минской поликлиники вне зависимости от места жительства или прописки.

Итак, если вы решили привиться не в поликлинике, то куда еще идти со стойким желанием получить вакцину и с паспортом:

- Минский Комаровский рынок (в здравпункте, который расположен со стороны рампы напротив ветеринарной лаборатории

- ЦУМ (2-ой этаж, возле буфета)

- ТД «Импульс» - на 1-ом этаже

- ГУМ (в медпункте в административном корпусе, вход со второго этажа, за кафе)

- ТД «Ждановичи» (Мир моды 5, 1-й этаж 9вход со стороны железной дороги, а также вход со стороны торгового зала, центральный ряд.

- РРЦ «Галерея Минск» (1-й этаж, первый павильон слева, вход их холла торгового центра со стороны ул. Димитрова)

- «Грин» (ул. Уборевича, 176 и пр. партизанский, 182. Оба пункта искать на служебном входе на 2-ом этаже).

- ТЦ «Момо» (2-ой этаж, комната матери и ребенка)

-Универмаг «Беларусь» (6-ой этаж, здравпункт)

- ТЦ «Дана Мол» (3-й этаж)

- Рынок «Уручье-3» (1-ый этаж)

- Гостиница СОК «Олимпийский» (пр. Независимости, 80 а, корп.1, на 1-ом этаже

- Станция «Минск-Пассажирский» (здравпункт ж/д вокзала)

- ДК железнодорожников (1-ый этаж, хореографический зал)

- ОАО «Живинка» (ул. Ландера, 36 а, 2-ой этаж, комната для персонала, вход слева от магазина)

- ТЦ «Максимус» (ул. Лобанка, 94, 1-ый этаж, павильон №26)

- ТЦ «Бонус» (ул. Голубка, 2, 2-ой этаж, служебное помещение в конце коридора)

- ТРЦ «Тивали» (5-ый этаж, комната в медцентре)

- ТРЦ Green City (ул. Притыцкого, 156-32, служебное помещение на первом этаже возле кофейни)

- Медцентр «Кравира» (ул. Захарова, 50 д)

- ТЦ «Титан» (2-ой корпус, комната матери и ребенка на 3-м этаже)

- ТЦ «Глобо» (вход с торца здания, со стороны въезда в паркинг)

- ТЦ»АутЛето» (2-ой этаж, павильон II-10)

- Гипермаркет «Евроопт» (ул. Гашкевича, 3, павильон на 1-ом этаже)

- ТЦ «Корона» (ул. Денисовская, 8, 2-ой этаж, комната матери и ребенка)

- ТЦ «Гиппо» (ул. Рокоссовского, 2, помещение на 1-ом этаже)

- ТЦ «Столица» (верхний уровень, помещение №304).