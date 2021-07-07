Мама 10-летней Даши: «Нам говорили, что еще год - и ищите аппарат ИВЛ! Но помогли итальянские врачи»

Дашу ждут в польской клинике. Фото: из семейного архива

В редакцию “Комсомолки” обратилась минчанка Галина, мама единственной дочки - Даши Сергейчик. После года у Даши диагностировали ДЦП. За здоровье Дашеньки семья стала бороться с осени 2012 года. Тогда девочка впервые поехала на реабилитацию в польскую клинику, где у нее появились первые успехи.

- Даша начала держать голову, переворачиваться, самостоятельно сидеть. После этого лечения было пройдено еще около 15 курсов реабилитаций в разных польских клиниках, что принесло значительные улучшения в Дашином развитии, - написала в письме мама девочки.

- У Даши появилась опора на ноги, она начала передвигаться с поддержкой взрослого или в специализированных ходунах.

Уже в Беларуси с Дашей занимались частные инструкторы ЛФК, логопеды, дефектологи. Но, к сожалению, у девочки стал прогрессировать сколиоз.

- Белорусские ортопеды нам говорили: “Еще годик, и ищите аппарат ИВЛ! Легкие прижаты...”, - не без волнения вспоминает Галина. - Уже в 2019 году Дашеньке сделали первую операцию в Италии, повторная операция прошла в мае этого года - врачи произвели коррекцию вставленной конструкции. Почему поехали в Италию? В Беларуси нам отказали в операции, сказали, что таких пациентов мы не берем. У нас было отчаяние: “Куда бежать?”. Стали обращаться в зарубежные клиники, но все нам отказали.

По счастливой случайности в Белорусском детском хосписе, куда мама Даши приехала к врачу, как раз находились итальянские специалисты. Им мама передала медицинские документы с надеждой, что в Италии помогут Даше. В итоге девочку взяли на обследование и операцию в Итальянскую ортопедическую клинику в городе Болонья.

После последней операции врачи рекомендовали Даше реабилитацию, и семья открыла благотворительный сбор.

- Мы едем в польскую клинику “Парк Здоровья” после 20 июля. Из необходимой суммы нам осталось собрать 748 долларов (на 2 июля). Помогите нам закрыть сбор!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в отделении 311 филиала 500 Беларусбанка. - г. Минск, ул. Слободская, 135. БИК: AKBBBY2X. УНП: 100325912.

Белорусские рубли: BY 49 AKBB 31340000044636020311

Российские рубли: BY84 АКВВ 3134 3000 0034 5007 000

Еврo: ВY89 AKBB 31342000003610070000

Доллары: BY 02AKBB31341000004090070000

Транзитный счёт: BY 28AKBB38193821000170000000

Счет открыт на имя Сергейчик Галины Васильевны на лечение и реабилитацию дочери Сергейчик Дарьи Дмитриевны.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+37533) 633-75-60

Можно также перечислить деньги на банковские карты:

Карта “Беларусбанка”: 4255 2003 0563 8231. Срок действия:

до 10/21.

Карта “МТБанк”: 5351 0410 8803 0109. Срок действия: до 03/24

Контакты:

Галина, мама Даши: (8029) 380-24-12

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