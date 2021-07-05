«Англичане играют на результат, а самое красиво в футболе – счет на табло»

Англия за пять матчей не пропустила ни одного гола. Фото: Reuters

- До полуфиналов дошли Италия, Испания, Англия, Дания. На ваш взгляд, всё по делу?

- Да. Думаю, до старта турнира можно было прогнозировать, что Италия, Англия, Испания дойдут до полуфинала. Конечно, Дания удивила. Мало кто ожидал, что они так выстрелят. Равно как и чехи.

Но по первым матчам было видно, что датчане играют очень прилично, просто им не везло. В игре с Финляндией инцидент с Кристианом Эрисеном наложил отпечаток. В матче с Бельгией Дания превзошла соперника по ударам, пусть и проиграла. Даже бельгийцы признались, что им пришлось помучаться. Дания в отличие от Бельгии по турниру идет ровно. Бельгийцы Россию легко обыграли, с Данией и Финляндией с трудом справились. С Португалией им и вовсе повезло.

Италия и Испания тоже играют стабильно. Команда Луиса Энрике может прибавить. С Моратой в атаке у них получается одна игра, с Морено – другая. И вариант с Морено на острие мне больше импонирует, он более непредсказуемый и взрывной.

- Италия – Испания, две команды, которые много контролируют мяч. Какую игру ожидаете?

- Игра будет осторожной по началу. Пропустив первым в таком матче, можно получить много проблем, потом будет сложно отыграться. У Испании не так хороша оборона: можно вспомнить ляп вратаря во встрече с Хорватией, в четвертьфинале два центральных защитника тоже привезли гол. У Италии не сыграет из-за травмы левый защитник Спинаццола, который очень здорово смотрелся. Вопрос кем его заменят.

- Скорее всего, на его позиции сыграет Эмерсон.

- Возможно. Или Манчини поменяет схему. Посмотрим. Как будет складываться игра, сложно предсказать. Но футбол будет качественным – это точно.

- Англия - Дания. Какие сильные и слабые стороны команд?

- У Англии два шикарных опорных полузащитника, которые ориентированы на оборону. Не случайно они еще ни разу не пропустили. По ходу турнира в состав вернулся защитник Магуайр. Пикфорд уверенно смориться.

На мой взгляд, Англия еще не раскрыла свой атакующий потенциал. Матч с Украиной – первая встреча, в которой они сыграли в атакующий футбол. Забивали и после стандартных положений, и после комбинаций. Думаю, это не потолок. В составе появился Санчо. Смотришь, как он играет с мячом, и понимаешь: это какое-то волшебство, у него потрясающий дриблинг. Не случайно «Манчестер Юнайтед» потратил за его переход такие деньги (84 млн евро – Ред.). Еще у Англии есть молодые Фоден, Маунт. Атака у них мощная.

Англия при Саутгейте второй топ-турнир дает результат, доходит до полуфинала. Меня это радует. До старта Евро-2020 мне хотелось, чтобы Англия играла в финале, о чем я и говорил. Пока они меня не подводят (смеется).

- С Украиной Саутгейт впервые дал своей команде сыграть в атаку. До этого они действовали очень скучно, пусть и эффективно. С таким подбором футболистов можно играть веселее, ярче.

- Веселее можно играть, если не ставить во главу угла задачу не пропустить. Англия в основном играла с командами, у которых постоянно в обороне оставались шесть футболистов. Да, может, была скучная игра. Но Англия почти все матчи провела в Лондоне. И финал запланирован на «Уэмбли». Англичане играют на результат при своих болельщиках. Как звучит известная поговорка? Самое красиво в футболе – счет на табло. Кто сейчас помнит, что Дания в матче с Финляндией 23 раза пробила по воротам, а соперники – всего один раз? И финны выиграли 1:0. На уровне сборных должен быть результат. На клубном уровне – результат и содержательная игра.

- Кого на этом Евро отметили для себя?

- Интересные команды появляются: Австрия, Дания. До старта Евро-2020 меня спрашивали, кто может удивить, я сказал: сборная Венгрии. Мне говорили, мол, венгры же в «группе смерти» с Францией, Германией, Португалией. Ну что? Как кто-то иронично заметил, если бы матчи длились по 80 минут, то Венгрия заняла бы первое место в группе. По игре и даже результату они здорово смотрелись. Немцы в матче с ними отскочили только на 86-й минуте.

Швейцария начала ни шатко ни валко, но потом нашла свою игру и классно проявила себя. Серия 11-метровых ударов в матче с Испанией – такой результат им было сложно пережить.

Своей безалаберностью удивила сборная Франции, которая ведя в счете 3:1 со Швейцарией, упустила победу. Команда столько высокого уровня не должна такое допускать.

Не удивила Германия. В ее составе, по сути, за весь турнир не появился профильный нападающий. Еще контрольные и отборочные матчи до Евро говорили о том, что они неважно выступят. Например, Бундестим дома проиграла Северной Македонии – это был тревожный звоночек. Отдельные отрезки в матче с Португалией были потрясающими. Но этого мало.

- Кто из игроков впечатлил?

- Левый защитник сборной Дании Йоаким Меле очень здорово смотрится. До чемпионата обсуждали вратарей сборной Англии, говорили, мол, там несколько человек травмировались. Я тогда сетовал: разве Пикфорд не приличного уровня вратарь? Он проводит хороший турнир, ни разу не пропустил за пять матчей – это результат.

Во всех сборных есть интересные игроки, даже если не брать состав полуфиналистов. У Австрии ярко проявил себя Забитцер. Вратарь Швейцарии Зоммер вновь показал свой класс.

- На Евро-2020 уже 10 автоголов – это больше, чем за все предыдущие чемпионаты Европы. У вас есть объяснение этому?

- Возросли скорости, игроков обороны ставят в такое положение, что за доли секунд они не успевают принять решение, увернуться, правильно подстроиться под мяч. Например, идет передача, удар, отскок от штанги. Тот же автогол вратаря Польши Щенсного был странно записан на него: просто мяч так отскочил.

- Еще много нереализованных пенальти в основное время игры. 16 раз назначались 11-метровые удары, 9 попыток реализованы, 5 раз отбивали вратари, 2 раза – мимо.

- Вот это вопрос. В принципе, это можно объяснить тем, что в любой команде есть тренер вратарей и тренер аналитик, они собирают информацию об игроках соперника, которые могут исполнять пенальти: в какой угол чаще бьют, как разбегаются, какой частью стопы бьют. Очевидно, это помогает вратарям, которые знают, как будет действовать бьющий игрок. Но вообще удивительно, что столько 11-метровых ударов не реализовали. Все-таки на Евро такой уровень игроков. В любом случае, пенальти – это в первую очередь психология.

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