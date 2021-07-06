Коронавирус в Беларуси, последние новости на 6 июля 2021 года: почему не удались поставки в страну вакцин Pfizer и AstraZeneca и какие побочки у детей вызывает COVID-19

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 6 июля 2021 года: стало известно, почему провалились переговоры с поставками вакцин от Pfizer и AstraZeneca, и о побочках у белорусских детей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 5 июля, за сутки в стране зарегистрировали новых 614 пациентов с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 488 человек. А всего, с начала пандемии, в стране подтвердили 421 тыс. 964 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 414 тыс. 948 пациентов.

На этот раз сообщается о девяти умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших превысило 3 тысячи человек. Сейчас их число - 3 тыс. 194 пациента.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру снова чуть-чуть увеличились. Сейчас число ежедневных случаев – около 383 тысячи зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 7,6 тысяч. Рекордсмен – Бразилия, там за сутки от коронавируса умерло 665 человек. На втором месте – Россия: за сутки умерли 663 человека. Всего в мире от ковида уже умерли 3,99 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 75 085 человек, в Литве – 4 391, в Латвии – 2 528, в Украине – 52 484 человека.

Замминистра здравоохранения Богдан: «Переговоры с производителями вакцин Pfizer и AstraZeneca проводились, но они к нам не пришли»

Первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан рассказала, что переговоры с производителями вакцин Pfizer и AstraZeneca проводились, но они к нам не пришли. - Всемирная организация здравоохранения предложила всем странам вступить в структуру «Ковакс». Условием участия была предоплата будущих вакцин. Мы присматривались, анализировали и приняли решение не спешить со вступлением в «Ковакс». Выяснилось, что все сделали правильно: ни в одной стране данная инициатива не заработала. К примеру, Великобритания внесла предоплату и по этой программе вакцину не получила, - сказала Богдан. Она добавила, что в качестве стратегии было выбрано сотрудничество с Россией.

- Мы принимали участие и в испытаниях российской вакцины. Первыми получили партии для прививки. Не бесплатно, это была госзакупка. После этого мы смогли на предприятиях «Белфармации» наладить производство российской вакцины. Созданный в Беларуси «Спутник» имеет несколько степеней контроля качества. Часть флаконов из каждой партии проверяется в институте имени Гамалеи в Москве. И только после этого поступает в поликлиники страны, - пояснила Богдан.

По ее словам, велись переговоры с производителями вакцин Pfizer и AstraZeneca.

- Велись переговоры с производителями вакцин Pfizer и AstraZeneca, но они не пришли к нам. Больше переговоры не ведутся. В то же время мы ведем переговоры по поставкам в Беларусь вакцины Pfizer при участии посольства США. Ответ был следующим: если останется, то мы вам передадим, - заявила Богдан.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 6 июля 2021 года: стало известно, почему провалились переговоры с поставками вакцин от Pfizer и AstraZeneca, и о побочках у белорусских детей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Инфекционист назвал особенности коронавируса у привитых

Коронавирус у привитых лечат так же, как и у тех, кто не вакцинировался. При этом прогноз более благоприятен у получивших вакцину. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

– Протоколы лечения те же самые, – сказал он.

Медик добавил, что в случае заражения COVID-19 у привившихся пациентов симптомы в целом не отличаются, однако они не так выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей.

Добавим, что ранее инфекционист Тимаков рассказывал, что из-за мутаций коронавирус начал маскироваться под сезонную вирусную инфекцию. Среди основных его проявлений – насморк, боль в горле, кишечные расстройства, в то же время потеря обоняния уже встречается не так часто.

Медик отметил, что отличить коронавирус от обычной простуды самостоятельно очень сложно, в связи с чем люди не догадываются, что подхватили именно COVID-19 и не идут к врачу вовремя.

Врач из Минска рассказала, какие побочки у белорусских детей вызывает COVID-19 и стоит ли везти ребенка на море

О том, какие осложнения отмечают белорусские медики у несовершеннолетних пациентов, перенесших ковид, рассказала главный врач 17-й детской поликлиники Людмила Слайковская.

По словам Людмилы Слайковской, дети сталкиваются с осложнениями со стороны вегетососудистой системы, в частности, с учащенным сердцебиением. У подростков случаются повышенная тревожность и страхи, требующие вмешательства психолога. Изменяются вкусовые ощущения, любимые блюда становятся нелюбимыми, дети теряют обоняние. Бывают и тяжелые осложнения, когда ребенок попадает в реанимацию с мультисистемным воспалительным синдромом, который имеет общие черты с токсическим шоком.

О вакцинации детей в Беларуси пока речь не идет, сообщила главный врач. На вопрос, стоит ли вывозить детей на оздоровление на море, она ответила отрицательно.

— Мое мнение — везде пандемия коронавируса, существует большая вероятность заболеть или стать контактом первого уровня. Поэтому желательно провести лето в Беларуси.

По словам Людмилы Слайковской, если ребенок заболеет ковидом в Беларуси, ему окажут необходимую медицинскую помощь, но она не уверена, что ребенок получит такую же помощь, находясь за границей.

-Для наших детей комфортнее отдыхать в родных краях. Это касается и привычной климатической зоны, и питания. Не забывайте, что в южных странах ребенку требуется 5–7 дней на адаптацию, - отметила медик.

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