Приговор Виктору Бабарико: 14 лет лишения свободы

Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во вторник, 6 июля Верховный суд огласил приговор по делу Белгазпромбанка. За полчаса до начала процесса у входа в здание суда собралась очередь из нескольких десятков человек. В зал смогли пройти не все: на процесс пропустили родственников, журналистов и некоторых слушателей. Остальные остались ждать приговора на улице. Рядом дежурят милиционеры с мегафоном, мужчины в гражданском снимают происходящее на видеокамеру. В микроавтобусах у здания суда дежурят силовики.

Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Накануне гособвинитель запросил для Виктора Бабарико 15 лет лишения свободы. В срок наказания ему зачтут то время, что он провел в СИЗО. Как сообщает Sputnik.by, Бабарико также назначили штраф в 5 тысяч базовых величин. Еще 46 миллионов рублей с него взыщут в счет погашения причиненного ущерба. Арест на дом, квартиру, земельный участок и автомобиль суд отменил.

В деле еще семь обвиняемых - бывшие заместители председателя правления банка Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, Сергей Добролет, бывший первый заместитель председателя правления Алексей Задойко, учредитель ООО «Активлизинг» Виктор Кобяк.

Сергея Шабана и Дмитрия Кузьмича приговорили к 6,5 и 6 годам лишения свободы. Сергей Добролет, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей приговорены к 5.5 годам лишения свободы. Виктору Кобяку назначили 3 года лишения свободы. Алексей Задойко получил 5.5 лет "домашней химии".

Дело рассматривал Верховный суд, поэтому приговор уже вступил в законную силу - обжаловать его в апелляционном порядке нельзя. Но можно подать жалобу в порядке надзора.

Верховный суд огласил приговор по делу Белгазпромбанка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для Шабана и Кузьмича прокурор запросил 6,5 лет лишения свободы, Ильясюка, Добролета и Бадея попросил наказать 5,5 годами лишения свободы, Задойко — 3 годами "химии", Кобяка — 3 годами лишения свободы.

Все обвиняемые, кроме Виктора Бабарико, признали свою вину. В последнем слове в суде Бабарико заявил, что не может признаться в том, чего не совершал.

Экс-главу «Белгазпромбанка» обвиняли по нескольким статьям Уголовного Кодекса Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В рамках нашего общения не было допущено ни одного ни то, что противозаконного действия либо принуждения, но даже не было никакого намека на возможность совершения каких-либо противоправных действий.

Бабарико обвиняли в получении взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч.3 ст. 430 и ч.2 ст. 235 УК).

Экс-банкир находится за решеткой уже почти год. Фото: Пул Первого

К моменту вынесения приговора Бабарико больше года находился под стражей - он был задержан 18 июня 2020 года.

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