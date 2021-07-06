Воздушный душ, облегченная спецодежда и холодная вода: как эксперты советуют бороться с жарой на работе

А кому-то приходится в такую жару чужие окна мыть... Где его облегченная одежда, вода и комната отдыха? Фото: Павел МАРТИНЧИК

В предстоящие дни Беларусь опять накроет жарой, синоптики обещают до 30 градусов и выше. Минский городской центр гигиены и эпидемиологии дал свои рекомендации для работающих в условиях аномально жаркой погоды.

Защитные меры от жары

Работодателям предлагают, в частности, «использовать защитные мероприятия». Среди которых:

- Организация перерывов в работе, смещение рабочего дня.

- Оборудование офисов и производственных помещений дополнительными системами вентиляции и кондиционирования, а также создание воздушного душа – это когда поток воздуха направляется на рабочее место человека либо на него самого.

- Обеспечение работников специальной облегченной одеждой из хлопчатобумажных тканей.

- Питьевая вода должна быть в достаточном количестве. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая + 10-15ºС.

- Для строителей, дорожников, а также других рабочих, которые трудятся под открытым небом и могут перегреться, работодатель в обязательном порядке должен создать условия, в том числе и оборудовать комнаты отдыха, обеспечить их водой, средствами индивидуальной защиты, рационально выстроить их рабочий день, где будет место и отдыху.

Что и как рекомендуют пить?

- Возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, лучше употребляя минеральную щелочную воду, обезжиренное молоко, молочную сыворотку, соки, витаминизированные напитки.

- Пить воду следует часто и понемногу. При температуре воздуха более 30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать примерно одну чашку воды или другой жидкости каждые 20 минут.