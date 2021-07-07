Басков, Носков, Пенкин, звезды шансона, Таисия Повалий: кто же приедет на «Славянский базар» 2021 года

До "Славянского базара" осталось совсем немного, но в программе еще могут быть изменения - пандемия... Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первый зарубежный зритель приехал на фестиваль «Славянский базар в Витебске» заранее:

- 5 июля пересек границу гражданин Латвии, без визы, по билету на фестивальный концерт, - рассказал «Комсомолке» директор фестиваля Глеб Лапицкий.

Фестиваль пройдет с 14 по 19 июля. Те иностранцы, кто купил билеты на мероприятия «Славянского базара», которые проходят в Летнем Амфитеатре или в КЗ «Витебск», с 5 июля могут въехать в Беларусь без визы. На границе нужно предъявить билет на концерт. Ну, и отрицательный ПЦР-тест, разумеется.

Всего на «Славянский базар» ждут пять тысяч участников из более чем 30 стран – из России, СНГ, Европы, Африки. Зрители тоже приедут из разных стран – билеты покупали россияне, жители Прибалтики, Казахстана. Сколько будет зрителей, сколько людей выйдет на витебские улицы погулять-посмотреть-потусоваться, предсказать пока никто не берется.

-Надеемся, что улицы будут полны людей. Итоги подведем после фестиваля, - говорят в дирекции.

Город готовится – высаживает 900 тысяч цветов, заканчивает реконструкцию улицы Гагарина (это один из въездов в город), там ремонтируется, тут подкрашивается, наводит красоту на 77 объектах, которые будут задействованы во время фестиваля, развешивает праздничную иллюминацию. А вот фестивальные афиши расклеены уже давно.

В программе фестиваля более сотни мероприятий. Список артистов значительно отличается от того, что был заявлен несколько месяцев назад. Кто-то публично отказался ехать на фестиваль в Беларусь, как Михаил Галустян, кто-то поменял свои планы, но не стал комментировать такое решение. Состав участников вроде бы определился. Но кто-то может «вылететь» в любой день – пандемия вносит свои коррективы.

Мы просмотрели афишу «Славянского базара», актуальную на 5 июля.

В Гала-концерте открытия заявлены Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Николай Басков, Елена Ваенга, Стас Пьеха, Слава, Анита Цой, Глеб Матвейчук, Эдгар Запашный, хор имени Пятницкого, «Сябры», «Песняры», Александр Солодуха, Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген, Таисия Повалий и другие артисты. Запланированы сольные концерты Ярослава Сумишеского и Николая Носкова.

В Амфитеатре пройдет ледовое шоу – увертюра к фестивалю «Огонь и лед», концерты Союзного государства, «Золотой хит», концерт мастеров искусств Беларуси, молодежная программа «Ритмы лета», гала-концерт «Шансон ТВ – все звезды». Шансон будут петь Вячеслав Малежик, Сосо Павлиашвили, Рада Рай, Евгений Кемеровский, Анатолий Полотно, Жека (Евгений Григорьев), Максим Олейников, Руслан Березовский, группы «Воровайки», «Дискомафия» и другие.

В Гала-концерте закрытия обещают Николая Носкова, Сергея Пенкина, Игоря Корнелюка, Александра Панайотова, Ярослава Сумишеского, группу «Фабрика», Анатолия Ярмоленко и других артистов.

Звезды, как рассказал Глеб Лапицкий, в райдерах особо не привередничают, никто не требует осыпать ложе лепестками роз или подать в гримерку какое-то экзотическое блюдо. Разве что фруктовую нарезку, но для многоопытных витебских организаторов это звездным капризом не считается.

Билеты на «Базар» можно купить в фестивальных кассах и на интернет-площадках. Самые дорогие билеты на гала-концерт открытия фестиваля. Лучшие места обойдутся в 200 рублей, и даже за место с ограниченной видимостью придется выложить все 60. За все время продажи объявлялось несколько акций – то на 10 процентов стоимость скидывали, а то и на все 30. Неужели так плохо идут продажи?

-На этих акциях мы потеряли в валовой выручке, но провели их, чтобы дать каждому человеку возможность приехать на «Славянский базар». Кто-то внука хочет сводить в Амфитеатр, кто-то – приезжих родственников, - объясняет Глеб Лапицкий. – В день, когда была объявлена 30-процентная скидка, мы продали более 3000 билетов. Это, может быть, и не рекорд, но намного больше, чем обычно.

Самыми популярными традиционно остаются гала-концерты открытия и закрытия и концерт шансона. На сайте kvitki.by на концерт открытия осталось только десять билетов из числа самых дорогих, 200-рублевых. В других секторах – побольше.

-Философия зрителя за последнее время поменялась. Из-за пандемии много концертов переносили, отменяли. Поэтому люди откладывают покупку билетов до последнего момента, - объясняет Лапицкий. – Думаем, в последнюю неделю перед фестивалем зрители активизируются.

Рассаживать зрителей в шахматном порядке ни в амфитеатре, ни на других концертных площадках не будут. Но безопасности, уверяют в дирекции фестиваля, уделят особое внимание.

-Если человек пришел на концерт и забыл маску, ее можно будет купить в непосредственной близости от площадки, на подходах будет организована продажа. Повсюду будут размещены антисептики, особый упор на них делаем в закрытых залах, - рассказывает Глеб Лапицкий. – Закрытые залы будем обрабатывать большими ультрафиолетовыми облучателями. Между концертами предусмотрен больший временной разрыв, чем обычно, чтобы клинеры могли обработать поверхности. Но самое главное – самодисциплина. Если чувствуете недомогание, не приходите на мероприятие, останьтесь дома.

Для артистов разрабатывается тщательная логистика, чтобы их рассредоточить. В гримерках они будут находиться по одному, под дополнительные гримерки отдадут Музыкальную гостиную, которая находится рядом с Амфитеатром. Просчитывается все так, чтобы артисты практически не встречались друг с другом в промежутках между выступлениями. Хотя если они сами решат сходить друг к другу в гости, никто мешать им не будет.

Кстати, практически вся дирекция фестиваля накануне «Базара» привилась и во время фестиваля сотрудники должны уже иметь антитела. Если же кто-то из участников вдруг захочет привиться, ему эту возможность тоже обеспечат, пообещали в дирекции.

- Найдем специализированную службу, которая в этом поможет.

Как всегда, на «Славянском базаре» можно будет развлечься и бесплатно: посмотреть на шоу мажореток и барабанщиц, послушать выступление духовых оркестров, прогуляться по ярмарке мастеров, сходить на открытие одной из пяти выставок (покажут, в частности, хохлому и марки из собраний 80 коллекционеров из разных стран мира), сходить на фестиваль уличного искусства, праздник красок Холи или конкурс глиняной игрушки, посмотреть соревнования по боксу и потусоваться еще в куче мест. А если билета на концерт нет, но очень хочется, можно посмотреть трансляцию на фестивальном сайте или на официальных фестивальных страничках в соцсетях. Покажут не только концерты, но и Звездные часы – пресс-конференции со звездами. Трансляции не монетизируются, подчеркнули в дирекции, и доступны всем.

Что же до сюрпризов, то сюрприз на «Славянском базаре» тоже обещают. Им станет симфоническая рок-феерия «Увертюра к фестивалю. Огонь и лед». В Амфитеатре установят ледовую площадку, на которой Государственный балет на льду Санкт-Петербурга покажет шоу под Concord Orchestra под управлением итальянского дирижера Фабио Пирола.ке

БУДЬ В КУРСЕ

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 15 по 18 июля. Дополнительные концерты запланированы на 14 и 19 июля.

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