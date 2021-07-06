Июль 2021: возвращается 30-градусная жара. Советы, как ее пережить

7 июля жара перевалит через 30-градусную отметку. Фото: Сергей ГАПОН

Концовка июня была настолько жаркой, что, казалось, в обычно дождливом июле она не повториться. Например, в Могилеве столбик термометра 24 июня достиг 37 градусов - рекорд за всю историю метеонаблюдений. Да и в других уголках нашей страны было не легче.

В итоге температура в первом летнем месяце была значительно выше климатической нормы.

"Средняя по Беларуси температура воздуха за первый летний месяц 2021 года составила плюс 19,9, что выше климатической нормы на 3,5 градуса. Июнь 2021 года занял третье место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному, начиная с 1945 года", - сообщили БелТА в Белгидромете.

После знойной концовки июня нам совсем немного дали, чтобы прийти в себя. Концовка первой декады июля идет на новые рекорды.

В среду, 7 июля, жара перевалит через 30-градусную отметку, постепенно будет усиливаться и всю оставшуюся часть недели продержится в пределах 28 - 33 градусов.

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5 советов, как пережить жару

- Старайтесь не выходить на улицу с 12 до 17 часов. Ограничьте физические нагрузки.

- Как можно чаще проветривайте помещения, включайте вентиляторы. Принимайте холодный душ.

- Носите легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки. Обязательно надевайте кепку, панаму или шляпу.

- Откажитесь от жирной, жареной и копченой пищи, заменив ее рыбой и морепродуктами. Ешьте больше овощей и фруктов.

- Больше пейте, чтобы избежать обезвоживания. Полезней всего будут чай, вода, морсы, кисломолочные напитки, отвары из сухофруктов.