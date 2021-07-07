Болельщики Евро-2020, концерт группы “Кино", открытие универсама “Центральный”: события июня 2021 на снимках корреспондентов «Комсомолки»

Болельщик радуется победе сборной Италии над сборной Турции в матче открытия ЕВРО-2020. 11 июня 2021 года. Минск, фан-зона стадиона “Динамо”.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Легендарный борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь и актер Евгений Сидихин на съемках фильма “Десять жизней Медведя”. 02 июня 2021 года. Минск, ресторан “Журавинка”.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Зрители наблюдают за награждением "Лучшей племенной коровы молочной породы" на выставке “БЕЛАГРО-2021”. 2 июня 2021 года. Индустриальный парк “Великий камень”, Минская область, Смолевический район.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Товарищеский матч по футболу между сборными Республики Беларусь и Азербайджаном. 2 июня 2021 года. Минск, стадион “Динамо”.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщина выбирает продукты в бакалейном отделе. 3 июня 2021 года. Минск, универсам “Центральный”.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Легендарный столичный универсам “Центральный” перешел под крыло торговой сети “Евроопт”. 3 июня 2021 года. Минск.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Девушка фотографирует цветение деревьев. 4 июня 2021 года. Минск, Центральный ботанический сад.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Городской пикник Vulitsa Ezha. 5 июня 2021 года. Минск, Центральный ботанический сад.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Вратарь. 8 июня 2021 года. Минский район, пгт Мачулищи.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
10 июня 2021 года. Минск, Комаровский рынок.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Девушки с винтовками стоят у передвижного музея “Поезд Победы”. 11 июня 2021 года. Минск, железнодорожная станция “Минск-Пассажирский”.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Герпетолог Андрей Максимов демонстрирует питона. 11 июня 2021 года. Террариум Минского зоопарка.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Танцплощадка. 12 июня 2021 года. Минск, Парк Челюскинцев.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Марина Козловская показывает пионы со своего участка, где произрастает более 400 сортов. Минск. 14 июня 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Абитуриенты перед централизованным тестированием. 16 июня 2021 года. Минск, корпус юридического факультета БГУ.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Ландшафтный дизайн. 16 июня 2021 года. Минск, двор на улице Толбухина.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Мужчина проходит мимо машин МЧС. 16 июня 2021 года. Минск, улица Чапаева.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Концерт легендарной группы “КИНО”. 17 июня 2021 года. Минск, Минск-Арена.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пляж. 22 июня 2021 года. Минск, Цнянское водохранилище.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Танцовщица лежит на сцене в антракте спектакля. 22 июня 2021 года. Минск, Белорусский государственный академический музыкальный театр.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Марат Башаров перед своим выходом в спектакле “Граф Люксембург”. 22 июня 2021 года. Минск, Белорусский государственный академический музыкальный театр.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Смотрительница галереи смотрит на картину “Ева” Хаима Сутина. 23 июня 2021 года. Минск, галерея “Арт-Беларусь”.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мальчик берет в руки оружие. 24 июня 2021 года. Минск, выставка вооружения “MILEX-2021”.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мужчина ожидает своей очереди на прививку около центра вакцинации от COVID-19. 28 июня 2021 года. Минск, ЦУМ.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ