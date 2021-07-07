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Общество7 июля 2021 11:26

Болельщики Евро-2020, концерт группы “Кино", открытие универсама “Центральный”: события июня 2021 на снимках корреспондентов «Комсомолки»

Собрали яркие фотографии самых разных событий июня 2021 года и героев наших материалов
Святослав ЗОРКИЙСвятослав ЗОРКИЙ
Болельщик радуется победе сборной Италии над сборной Турции в матче открытия ЕВРО-2020. 11 июня 2021 года. Минск, фан-зона стадиона “Динамо”.

Болельщик радуется победе сборной Италии над сборной Турции в матче открытия ЕВРО-2020. 11 июня 2021 года. Минск, фан-зона стадиона “Динамо”.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Легендарный борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь и актер Евгений Сидихин на съемках фильма “Десять жизней Медведя”. 02 июня 2021 года. Минск, ресторан “Журавинка”.

Легендарный борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь и актер Евгений Сидихин на съемках фильма “Десять жизней Медведя”. 02 июня 2021 года. Минск, ресторан “Журавинка”.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зрители наблюдают за награждением "Лучшей племенной коровы молочной породы" на выставке “БЕЛАГРО-2021”. 2 июня 2021 года. Индустриальный парк “Великий камень”, Минская область, Смолевический район.

Зрители наблюдают за награждением "Лучшей племенной коровы молочной породы" на выставке “БЕЛАГРО-2021”. 2 июня 2021 года. Индустриальный парк “Великий камень”, Минская область, Смолевический район.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Товарищеский матч по футболу между сборными Республики Беларусь и Азербайджаном. 2 июня 2021 года. Минск, стадион “Динамо”.

Товарищеский матч по футболу между сборными Республики Беларусь и Азербайджаном. 2 июня 2021 года. Минск, стадион “Динамо”.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина выбирает продукты в бакалейном отделе. 3 июня 2021 года. Минск, универсам “Центральный”.

Женщина выбирает продукты в бакалейном отделе. 3 июня 2021 года. Минск, универсам “Центральный”.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Легендарный столичный универсам “Центральный” перешел под крыло торговой сети “Евроопт”. 3 июня 2021 года. Минск.

Легендарный столичный универсам “Центральный” перешел под крыло торговой сети “Евроопт”. 3 июня 2021 года. Минск.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Девушка фотографирует цветение деревьев. 4 июня 2021 года. Минск, Центральный ботанический сад.

Девушка фотографирует цветение деревьев. 4 июня 2021 года. Минск, Центральный ботанический сад.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Городской пикник Vulitsa Ezha. 5 июня 2021 года. Минск, Центральный ботанический сад.

Городской пикник Vulitsa Ezha. 5 июня 2021 года. Минск, Центральный ботанический сад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вратарь. 8 июня 2021 года. Минский район, пгт Мачулищи.

Вратарь. 8 июня 2021 года. Минский район, пгт Мачулищи.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

10 июня 2021 года. Минск, Комаровский рынок.

10 июня 2021 года. Минск, Комаровский рынок.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушки с винтовками стоят у передвижного музея “Поезд Победы”. 11 июня 2021 года. Минск, железнодорожная станция “Минск-Пассажирский”.

Девушки с винтовками стоят у передвижного музея “Поезд Победы”. 11 июня 2021 года. Минск, железнодорожная станция “Минск-Пассажирский”.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Герпетолог Андрей Максимов демонстрирует питона. 11 июня 2021 года. Террариум Минского зоопарка.

Герпетолог Андрей Максимов демонстрирует питона. 11 июня 2021 года. Террариум Минского зоопарка.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Танцплощадка. 12 июня 2021 года. Минск, Парк Челюскинцев.

Танцплощадка. 12 июня 2021 года. Минск, Парк Челюскинцев.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марина Козловская показывает пионы со своего участка, где произрастает более 400 сортов. Минск. 14 июня 2021 года.

Марина Козловская показывает пионы со своего участка, где произрастает более 400 сортов. Минск. 14 июня 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Абитуриенты перед централизованным тестированием. 16 июня 2021 года. Минск, корпус юридического факультета БГУ.

Абитуриенты перед централизованным тестированием. 16 июня 2021 года. Минск, корпус юридического факультета БГУ.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ландшафтный дизайн. 16 июня 2021 года. Минск, двор на улице Толбухина.

Ландшафтный дизайн. 16 июня 2021 года. Минск, двор на улице Толбухина.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мужчина проходит мимо машин МЧС. 16 июня 2021 года. Минск, улица Чапаева.

Мужчина проходит мимо машин МЧС. 16 июня 2021 года. Минск, улица Чапаева.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Концерт легендарной группы “КИНО”. 17 июня 2021 года. Минск, Минск-Арена.

Концерт легендарной группы “КИНО”. 17 июня 2021 года. Минск, Минск-Арена.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пляж. 22 июня 2021 года. Минск, Цнянское водохранилище.

Пляж. 22 июня 2021 года. Минск, Цнянское водохранилище.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Танцовщица лежит на сцене в антракте спектакля. 22 июня 2021 года. Минск, Белорусский государственный академический музыкальный театр.

Танцовщица лежит на сцене в антракте спектакля. 22 июня 2021 года. Минск, Белорусский государственный академический музыкальный театр.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марат Башаров перед своим выходом в спектакле “Граф Люксембург”. 22 июня 2021 года. Минск, Белорусский государственный академический музыкальный театр.

Марат Башаров перед своим выходом в спектакле “Граф Люксембург”. 22 июня 2021 года. Минск, Белорусский государственный академический музыкальный театр.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Смотрительница галереи смотрит на картину “Ева” Хаима Сутина. 23 июня 2021 года. Минск, галерея “Арт-Беларусь”.

Смотрительница галереи смотрит на картину “Ева” Хаима Сутина. 23 июня 2021 года. Минск, галерея “Арт-Беларусь”.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мальчик берет в руки оружие. 24 июня 2021 года. Минск, выставка вооружения “MILEX-2021”.

Мальчик берет в руки оружие. 24 июня 2021 года. Минск, выставка вооружения “MILEX-2021”.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчина ожидает своей очереди на прививку около центра вакцинации от COVID-19. 28 июня 2021 года. Минск, ЦУМ.

Мужчина ожидает своей очереди на прививку около центра вакцинации от COVID-19. 28 июня 2021 года. Минск, ЦУМ.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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