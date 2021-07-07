Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 июля 2021 года: в мире от ковида уже умерли 4 миллиона человек, а миллион белорусов привились первой дозой вакцины

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 июля 2021 года: в мире от ковида уже умерли 4 миллиона человек, а миллион белорусов уже привились первой дозой вакцины. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 6 июля, за сутки в стране зарегистрировали новых 577 пациентов с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 415 человек. Такие низкие цифры как правило объясняются прошедшими выходными, когда активность тестов снижается. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 422 тыс. 521 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 415 тыс. 363 пациента.

На этот раз сообщается о десяти умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших превысило 3 тысячи человек. Сейчас их число - 3 тыс. 204 пациента.

А еще первой дозой вакцины уже привились миллион белорусов. Второй дозой вакцины от коронавируса уже привились чуть больше 667 тысяч наших земляков.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру снова чуть-чуть увеличились. Сейчас число ежедневных случаев – около 390 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 7,6 тысяч. Рекордсмен – Бразилия, там за сутки от коронавируса умерло 754 человек. На втором месте – Россия: за сутки умерли 654 человека. Всего в мире от ковида уже умерли 4 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 75 095 человек, в Литве – 4 395, в Латвии – 2 531, в Украине – 52 504 человека.

Новый пункт вакцинации от коронавируса открыли в Минске

Новый пункт вакцинации от COVID-19 появился в Минске. Так, 6 июля прививку от коронавируса можно сделать в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Этот пункт открыли в помощь учреждениям здравоохранения.

Сделать прививку могут работники и посетители единой городской службы занятости по ул.Берестянская, 20. Прививки делают по вторникам с 10.00 до 14.00. Желающие привиться от коронавируса должны подписать добровольное согласие, затем им измеряют уровень кислорода в крови, давление, уточняют информацию о здоровье и просят заполнить анкету. Вторую прививку нужно делать тоже в этом пункте спустя 21 день после первой.

Пациентам дают памятку и рассказывают о возможных реакциях организма на вакцину, о том, что можно и чего нельзя делать в течение трех дней после прививки от COVID-19.

Отмечается, что этот пункт могут обратиться не только работники и посетители, но и все желающие, с собой у них должен быть паспорт.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 июля 2021 года: в мире от ковида уже умерли 4 миллиона человек, а миллион белорусов уже привились первой дозой вакцины. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Ученые допустили, что еще один штамм коронавируса может быть устойчив к вакцинам

Новый вариант коронавируса «Лямбда», который начал распространяться в Перу, может быть более устойчив к вакцинам, чем другие мутации. К такому выводу пришли ученые из Чили. Исследователи обратили внимание на тот факт, что штамм продолжает распространяться несмотря на то, что в Чили проходит массовая вакцинация.

«Учитывая, что этот вариант быстро распространился в Перу, Эквадоре, Чили и Аргентине, мы считаем, что «Лямбда» имеет значительный потенциал, чтобы стать штаммом, вызывающим беспокойство», – сказано в исследовании.

При этом, как отметили ученые, понять угрозу штамма «Лямбда» сложно, поскольку у него «довольно необычный набор мутаций».

Добавим, что 2 июля эксперты Всемирной организации здравоохранения включили новую мутацию коронавируса «Лямбда» в группу представляющих интерес.

В организации пояснили, что вирус продолжает мутировать, а это значит, что появятся новые штаммы, причем довольно скоро, среди них будут и «вызывающие обеспокоенность».

Также ранее сообщалось, что индийский и южноафриканский штаммы коронавируса тоже могут быть более устойчивы к вакцинам, чем другие мутации.

В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом и сказали, что будет дальше

Эксперты ВОЗ сообщили, что эпидемиологическая картина COVID-19 в мире на данный момент лучше официальных показателей 2 - 3 месяца назад. В целом представители ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусом в мире стабилизировалась. По словам Майкла Райана, директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, за последние две недели заболеваемость «ковидом» в мире «стабилизировалась на очень высоком уровне».

Напомним, по официальным данным на прошлой неделе в мире зарегистрировано около 2,6 миллиона новых заражений и около 54 тысяч смертей от коронавируса. Но в ВОЗ подчеркивают, что эпидситуация лучше, чем было весной.

- Однако хотя в некоторых странах и регионах отмечено резкое снижение заболеваемости, в других государствах она быстро растет, - уточнили Райан. - На это влияют различные факторы, в том числе более заразные штаммы коронавируса, смягчение противоэпидемических мер, расширение контактов между людьми.

Говорить о стабилизации эпидситуации другой эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове не стала - она считает, что картина в мире является «неодназначной». Ван Керхове констатировала, что снижение происходит в Северной и Южной Америках, но в других регионах - рост.

- За последние семь дней в Европе заболеваемость возросла почти на 28 процентов, в Африке - на 15 процентов, в Западно-Тихоокеанском регионе - на 10 процентов, в Восточном Средиземноморье - на 9 процентов, в Юго-Восточной Азии - на 7 процентов, - сообщила Керкхове.

И подытоживая, эксперт ВОЗ добавила, что в целом за последнюю неделю замечен рост заболеваемости, но и снижение смертности.

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