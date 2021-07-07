Сборная Италии не пустила Испанию в финал Евро-2020: что произошло во время матча 1/2 финала на чемпионате Европы по футболу

Сборная Италии завоевала путевку в финал Евро-2020.
Фото: REUTERS
Чемпионат Европы по футболу выходит на финишную прямую. 6 июля в Лондоне в очередной раз состоялся матч с участием Испании и Италии в рамках полуфинала Евро-2020. Зрители с нетерпением ждали классику европейского футбола.
Сборная Испании не без труда сумела ворваться в ½ финала турнира. Подопечные Луиса Энрике испытали некоторые сложности в матчах с Хорватией и Швейцарией, при этом они дважды сыграли в овертайме. Хотя как показали игры, испанцы хорошо подготовлены физически и морально. Главным козырем испанской сборной является атака, благодаря которой уже оформили 12 мячей на этом турнире. Стоит отметить, «красная фурия» не проигрывает 13 матчей подряд, хотя много позволяет соперникам у своих ворот.
Итальянская команда на сегодняшний момент выглядит самой яркой и солидной сборной на чемпионате. «Скуадра адзурра» отлично действует в обороне, большую часть времени проводит в атаке. Команда Роберто Манчини демонстрирует зрелищную и качественную игру. Главной неприятностью для Италии стала травма Леонардо Спинаццолы. Защитник показывал высокий уровень мастерства, не раз признавался лучшим игроком матча. Италия выдала безупречную серию – 32 матча без поражений.
Перед матчем фаворитом противостояния называли Италию. «Красная фурия» много владеет мячом, зато итальянцы чаще бьют по воротам. Если обратить внимание на статистику личных встреч, небольшое преимущество у Испании. Кто же получит заветную путевку в финал, покажет игра!
ОБЗОР МАТЧА
1-10 минута
В первые минуты команды примеривались друг к другу. Мяч преимущественно держится в центре поля. Испания по привычке держит контроль мяча. Как только они подходят к воротам Джанлуиджи Доннаруммы, болельщики Италии свистят и шумят.
11-20 минута
Испанцы стали чаще играть на половине поля соперника, предлагая высокий прессинг. Оборона Италии играет очень плотно. Команды ни разу не пробили в створ ворот.
21-30 минута
Что-то слишком часто Унай Симон покидает ворота необдуманно, пытаясь выйти за линию штрафной в борьбе за мяч. Спустя несколько минут голкипер Италии совершил первый сейв в матче. Опасный удар наносил Даниэль Ольмо, который пробил низом из штрафной в створ ворот. Команда Луиса Энрике выглядит более активной, итальянцы пока отказываются от той яркой игры, которую мы видели в прошлых играх.
31-45 минута
Игроки обеих команд действуют на высоких скоростях, стараются как можно быстрее доставить мяч в штрафную соперника. «Красная фурия» предпочтительнее выглядит в атакующих комбинициях. Перед уходом на перерыв «скуадра адзурра» создала первый удар в игре. Палмиери Эмерсон с угла вратарской попал мячом в перекладину.
46-60 минута (59 минута – гол Федерико Кьеза)
На старте второго тайма сборные обменялись ударами. Сначала Серхио Бускетс опасно пробил чуть выше перекладины, затем Федерико Кьеза низом ударил в створ ворот, Симон на месте. На 59-ой минуту итальянцы нашли шанс забить гол. После быстрой атаки Кьеза прекрасно пробил в дальнюю штангу, испанский голкипер никак не среагировал на этот мяч. Счет 1-0 в пользу Италии.
61-70 минута
Опасный ответ наносил игрок Испании. После заброса Микель Оярсабаль головой пробил рядом со штангой. Подопечные Роберто Манчини позволяют испанцам чаще наносить удар по воротам Доннаруммы.
71-80 минута (79 минута – гол Альваро Мората)
Итальянцы плотно обосновались на своей зоне. «Красная фурия» с каждой минутой ищет новые варианты для атаки. На 79-ой минуте Альваро Мората сравнивает счет – 1:1, пробив в левый нижний угол. Все начинается заново.
81-90 минута
Концовку матча лучше провела испанская команда. Борьба на каждом участке поля, никто не хотел уступать. Команды до последнего держатся за путевку в финал.
Дополнительное время
91-105 минута
Сборные не спешили идти в атаку, действуя весьма осторожно. На 98-ой минуте Даниэль Ольмо мощно пробил со стандарта в створ ворот, итальянский голкипер отразил непростой удар. Ближе к завершению первой половины дополнительного времени итальянцы отбивались от каждой остроты возле ворот Доннаруммы.
106-120 минута
На 110-ой минуте Доминико Берарди забивает гол. Линейный судья поднял флажок. Офсайд.
Дело дошло до серии послематчевых пенальти.
Пенальти
Локателли Мануэль - отбит вратарем - 0:0
Даниэль Ольмо - выше ворот - 0:0
Андреа Беллоти - гол - 1:0
Херард Морено - гол - 1:1
Леонардо Бонуччи - гол - 2:1
Тьяго Алькантара - гол - 2:2
Федерико Бернардески - гол - 3:2
Альваро Мората - отбит вратарем - 3:2
Жоржиньо - гол - 4:2
Таким образом, сборная Италии обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в финал Евро-2020.