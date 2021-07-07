Сборная Италии не пустила Испанию в финал Евро-2020: что произошло во время матча 1/2 финала на чемпионате Европы по футболу

Сборная Италии завоевала путевку в финал Евро-2020. Фото: REUTERS

Чемпионат Европы по футболу выходит на финишную прямую. 6 июля в Лондоне в очередной раз состоялся матч с участием Испании и Италии в рамках полуфинала Евро-2020. Зрители с нетерпением ждали классику европейского футбола.

Сборная Испании не без труда сумела ворваться в ½ финала турнира. Подопечные Луиса Энрике испытали некоторые сложности в матчах с Хорватией и Швейцарией, при этом они дважды сыграли в овертайме. Хотя как показали игры, испанцы хорошо подготовлены физически и морально. Главным козырем испанской сборной является атака, благодаря которой уже оформили 12 мячей на этом турнире. Стоит отметить, «красная фурия» не проигрывает 13 матчей подряд, хотя много позволяет соперникам у своих ворот.

Итальянская команда на сегодняшний момент выглядит самой яркой и солидной сборной на чемпионате. «Скуадра адзурра» отлично действует в обороне, большую часть времени проводит в атаке. Команда Роберто Манчини демонстрирует зрелищную и качественную игру. Главной неприятностью для Италии стала травма Леонардо Спинаццолы. Защитник показывал высокий уровень мастерства, не раз признавался лучшим игроком матча. Италия выдала безупречную серию – 32 матча без поражений.

Перед матчем фаворитом противостояния называли Италию. «Красная фурия» много владеет мячом, зато итальянцы чаще бьют по воротам. Если обратить внимание на статистику личных встреч, небольшое преимущество у Испании. Кто же получит заветную путевку в финал, покажет игра!

ОБЗОР МАТЧА

1-10 минута

В первые минуты команды примеривались друг к другу. Мяч преимущественно держится в центре поля. Испания по привычке держит контроль мяча. Как только они подходят к воротам Джанлуиджи Доннаруммы, болельщики Италии свистят и шумят.

11-20 минута

Испанцы стали чаще играть на половине поля соперника, предлагая высокий прессинг. Оборона Италии играет очень плотно. Команды ни разу не пробили в створ ворот.

21-30 минута

Что-то слишком часто Унай Симон покидает ворота необдуманно, пытаясь выйти за линию штрафной в борьбе за мяч. Спустя несколько минут голкипер Италии совершил первый сейв в матче. Опасный удар наносил Даниэль Ольмо, который пробил низом из штрафной в створ ворот. Команда Луиса Энрике выглядит более активной, итальянцы пока отказываются от той яркой игры, которую мы видели в прошлых играх.

31-45 минута

Игроки обеих команд действуют на высоких скоростях, стараются как можно быстрее доставить мяч в штрафную соперника. «Красная фурия» предпочтительнее выглядит в атакующих комбинициях. Перед уходом на перерыв «скуадра адзурра» создала первый удар в игре. Палмиери Эмерсон с угла вратарской попал мячом в перекладину.

46-60 минута (59 минута – гол Федерико Кьеза)

На старте второго тайма сборные обменялись ударами. Сначала Серхио Бускетс опасно пробил чуть выше перекладины, затем Федерико Кьеза низом ударил в створ ворот, Симон на месте. На 59-ой минуту итальянцы нашли шанс забить гол. После быстрой атаки Кьеза прекрасно пробил в дальнюю штангу, испанский голкипер никак не среагировал на этот мяч. Счет 1-0 в пользу Италии.

61-70 минута

Опасный ответ наносил игрок Испании. После заброса Микель Оярсабаль головой пробил рядом со штангой. Подопечные Роберто Манчини позволяют испанцам чаще наносить удар по воротам Доннаруммы.

71-80 минута (79 минута – гол Альваро Мората)

Итальянцы плотно обосновались на своей зоне. «Красная фурия» с каждой минутой ищет новые варианты для атаки. На 79-ой минуте Альваро Мората сравнивает счет – 1:1, пробив в левый нижний угол. Все начинается заново.

81-90 минута

Концовку матча лучше провела испанская команда. Борьба на каждом участке поля, никто не хотел уступать. Команды до последнего держатся за путевку в финал.

Дополнительное время

91-105 минута

Сборные не спешили идти в атаку, действуя весьма осторожно. На 98-ой минуте Даниэль Ольмо мощно пробил со стандарта в створ ворот, итальянский голкипер отразил непростой удар. Ближе к завершению первой половины дополнительного времени итальянцы отбивались от каждой остроты возле ворот Доннаруммы.

106-120 минута

На 110-ой минуте Доминико Берарди забивает гол. Линейный судья поднял флажок. Офсайд.

Дело дошло до серии послематчевых пенальти.

Пенальти

Локателли Мануэль - отбит вратарем - 0:0

Даниэль Ольмо - выше ворот - 0:0

Андреа Беллоти - гол - 1:0

Херард Морено - гол - 1:1

Леонардо Бонуччи - гол - 2:1

Тьяго Алькантара - гол - 2:2

Федерико Бернардески - гол - 3:2

Альваро Мората - отбит вратарем - 3:2

Жоржиньо - гол - 4:2

Таким образом, сборная Италии обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в финал Евро-2020.