После матча Испания-Италия на Евро-2020, итальянцы говорят, что тука-тука с ножом в зубах победила тики-таку

Жоржиньо забил решающий пенальти. Фото: Reuters

Италия благодаря голу Федерико Кьеза вышла вперед на 60-й минуте, но на 80-й Альваро Мората счет сравнял. Основное, а затем дополнительное время закончились вничью 1:1.

В серии пенальти не забили лучшие игроки матча в сборной Испании Ольмо и Мората. У итальянцев сплоховал только Локателли. А победный удар на счету штатного пенальтиста «Челси» Жоржиньо.

После матча главный тренер испанцев Луис Энрике не смог сдержать эмоций: «Превосходили соперника и не выиграли до пенальти из-за мелочей. (…) Одна команда прилагала больше усилий, чем другая. Они ждали пенальти», - цитирует тренера As.

Испания действительно владела инициативой и создала больше голевых моментов, но обижаться на то, что какие-то мелочи помешали им забить, испанцы могут только себя. Италия вынужденно отказалась от атакующего футбола и взяла верх в привычном ей защитном стиле.

Испанский защитник Жорди Альба тяжело переживал: «Это тяжелый удар, мы заслуживали большего».

На это заочно ответил Кьеза: «Они играли хорошо, но мы терпели как команда и держались вместе до последнего пенальти. Даже когда Локателли не реализовал первый пенальти, все оставались спокойны».

УЕФА сообщает, что для Италии и Испании это была рекордная шестая серия пенальти на Евро. Итальянцы победили в третий раз, испанцы проиграли во второй.

Как и в случае с Англией и Францией на Евро-96, сборная Испании победила по пенальти в четвертьфинале, а потом уступила по пенальти в 1/2 финала.

Сквозила обида и в словах полузащитника сборной Испании Серхио Бускетса: "Тут все сделали из сборной Италии безоговорочного фаворита, однако мы продемонстрировали, что превосходим ее. В нашей команде много молодых футболистов, и этот опыт пойдет ей на пользу - она еще вернется. Мы навязали то, что хотели: контроль мяча, его возврат сразу после потерь. В целом в этом матче, я считаю, доминировали мы. Но таков футбол, и все, что нам остается, - это поздравить Италию".

Луис Энрике рассказал, что Мората бил 11-метровый с травмой.

«У Мораты болела приводящая мышца, но он все равно хотел бить пенальти, и это так много говорит о нем в человеческом плане. Он имел для нас огромное значение на этом турнире. В профессиональном спорте мы все должны научиться побеждать и достойно проигрывать. Потому я хочу поздравить Италию. Мы вернемся в Испанию с четким пониманием того, что мы были в числе лучших на этом турнире".

Удар Мораты парировал Джанлуиджи Доннарумма: "Я был спокоен перед серией пенальти, так как знал, что способен помочь команде. Хочу всех поблагодарить, ведь теперь мы всего в шаге от воплощения мечты. Сборная Испании очень сильна, но этот состав сборной Италии отважен и никогда не сдается".

Испания, провела свой лучший матч, на Евро и все равно вылетела.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини с этим согласен:

«Знали, что будет очень тяжело, и испанцы доставили нам огромные проблемы. Пытались реализовать свои моменты, но их было у нас не так много, потому что мячом мы владели нечасто. Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира. Я поздравляю сборную Испании: это отличная команда, а пенальти - лотерея. Есть игры, в которых необходимо терпение, но мы здесь заслуженно. Знали, что будет тяжело. Сборная Испании сразу же удивила нас, решив играть без нападающего. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться чего-то особенного, и она это сделала. Этот состав - потрясающий".

После победы все игроки сборной Италии скандировали: «Спина-а-а!!!». Так они передавали привет своему травмированному товарищу Леонардо Спинацолле, который в предыдущем матче порвал ахиллово сухожилие и смотрел матч в Риме по телевизору. Кьеза сказал, что эту победу команда посвящает Леонардо.

На улицах Италии после победы сборной начались празднования, давно уже сборная так не радовала свою страну. СМИ пишут, что это бесконечная голубая сказка.

«Gazzetta de la sport» пишет: “Они с тики-такой, а мы с тука-тукой. В итоге мы выиграли по-итальянски. С ножом в зубах, со способностью защищаться, страдать и начинать заново».

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