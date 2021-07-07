«Мозг плавится в этом пекле»: педагоги Минска стоят в очередях за справками, что у них нет справок

В очереди в городской психдиспансер 7 июля стояли около полусотни педагогов. Фото: предоставлено Вероникой

Ежегодный медосмотр для педагогов Минска, а его проходят все, кто работают в вузах, детских садах, школах, жарким летом превращается в испытание на прочность. Например, утром 7 июля в очереди в Городской клинический психиатрический диспансер на Бехтерева стояли около 70 человек из них полсотни - под палящим солнцем, потому что все очередники в здание не поместились.

«Мозг плавится в этом пекле, - рассказала педагог Вероника. – И стоим для того, чтобы взять справку, что у нас справки! А ведь в IT-стране вроде бы живем! И так каждый год, вернее каждое лето. Неужели нельзя создать компьютерную базу с доступом в поликлиниках. Я понимаю, что информация о том, кто стоит на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансере является конфиденциальной, но уверена, что подавляющее большинство педагогов дали бы разрешение на запрос таких справок специалисту поликлиники, лишь бы в очередях не париться, особенно сейчас в эпидемию коронавируса».

А вот так ждут своей очереди посетители наркологического диспансера. Фото: предоставлено Вероникой

Итак, минимум 40 минут в очереди на солнце, потом в регистратуру минут 15, а потом к медработнику еще 5-10. Люди, конечно, в масках, но их много и они друг возле друга...

«Администрация, надо отдать должное, за время моего стояния, активизировалась и стала по 5 человек с улицы забирать и оформлять справки не в регистратуре, а в другом кабинете, где есть база, но существенно на число очередников это не повлияло, - подчеркнула педагог».

Ближе к полудню Вероника приехала за следующей справкой в Городской клинический наркологический диспансер на Гастелло.

- Здесь уже не такой аншлаг как на Бехтерева, в очереди человек 10, работают три окошка регистратуры, - говорит педагог. - Но опять же – очень жарко, вентилятор под потолком от духоты не спасает…»

Читайте также:

Июль 2021: возвращается 30-градусная жара. Советы, как ее пережить (подробнее)