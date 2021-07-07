Фан-зона Евро-2020 и Владимир Новицкий: как минчане смотрели первый полуфинал чемпионата Европы

Поклонники сборной Италии празднуют победу в полуфинальном матче ЕВРО-2020 против сборной Испании. 6 июля 2021 года. Минск, улица Кульман. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

6 июля вечером белорусы с нетерпением ждали первый полуфинальный матч Евро-2020, где за путевку в финал боролись сборные Испании и Италии. Независимо от того, что игра проходила в будний день и довольно в позднее время, минчане собрались в одной из фуд-площадок, что расположена на улице Кульман.

Некоторые пришли с флагами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около тысячи человек следили за трансляцией. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поклонники сборной Италии ликуют. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанат «красной фурии». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около тысячи людей смотрели трансляцию матча из Лондона, тем самым почувствовали атмосферу большой и топовой игры. Среди них были и те, кто пришел в майке «скуадры адзурры» и «красной фурии». Многие фанаты поддерживали любимую команду, временами выкрикивали кричалки. А некоторые и вовсе пришли большими семьями и детьми на это мероприятие. Перед матчем Parimatch устроил небольшой квиз для всех присутствующих. После серии вопросов и викторины победители получали подарки от организатора трансляции.

За матчем можно наблюдать расположившись в бескаркасных креслах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанат Ювентуса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты футбола пришли сюда не только посмотреть топовый матч, но и поговорить друг с другом, создав по-настоящему футбольную атмосферу поддержки. Главным гостем фан-зоны стал известный белорусский комментатор Владимир Новицкий. Благодаря ему все присутствующие получали море позитивных эмоции, во время перерыва Новицкий не давал скучать минчанам, рассказывая интересные и яркие истории чемпионатов Европы. Помимо просмотра на площадке любой желающий мог заказать еду и напитки.

Комментировал трансляцию Владимир Новицкий. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане собрались в одной из фуд-площадок, чтобы посмотреть трансляцию матча Италия - Испания. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оказывается, в Минске многие интересуются футбольным праздником и готовы участвовать в атмосфере фан-зоны. Каждый болельщик оставил здесь море эмоции радости, переживания, ярко реагировали на забитые мячи. Благодаря такой терапии минчане могут со спокойной душой начать новый день.

За трансляцией следили несколько около тысячи человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики сборной Италии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Италия & Испания. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушка наблюдает за трансляцией полуфинального матча ЕВРО-2020 между сборными Италии и Испании. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие пришли с детьми. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ГОЛ!!!! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол & рок-н-ролл. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики сборной Италии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-зона. Полуфинальный матч Евро-2020. Италия - Испания. 6 июля 2021 года. Минск, улица Кульман. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Forza Italia!!! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Даже сотрудники фудкорта отвлеклись от приготовления еды, чтобы увидеть послематчевые пенальти. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Разочарованный болельщик Испании, после матча. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Победа! Фото: Святослав ЗОРКИЙ