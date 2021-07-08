Срочный сбор для 4-летней Арины с эпилепсией: «Препарат помогает! Вместо 40 приступов - всего 3»

Арине предстоит длительное лечение. Фото: из семейного архива

- Арина родилась здоровой девочкой. Беременность у меня планировалась, как по книжке. Все было хорошо, но когда дочке исполнилось три месяца, у нее начались судороги: триста приступов в день, - рассказывает Елена, мама девочки.

Родители малышки искали причину эпилепсии у разных специалистов: Арину показывали и белорусским врачам, возили и в Америку. Но, как говорит мама, диагноза до сих пор нет. Почему у Арины возникла эпилепсия, неизвестно.

С Ариной много занимаются с ее рождения. Так, девочка стала ходить в полтора года, а сейчас в свои четыре года понимает упрощенную речь, умеет плавать, играет в “Лего”.

За помощью Елена решила обратиться к немецким врачам. И теперь она вместе с дочкой находится в Германии.

- Мы открыли сбор на лечение в Германии, когда были в Беларуси. Но когда начали отменять самолеты, летящие из Минска в Европу, мы решили срочно уезжать - с теми деньгами, которые успели собрать. Лечение в Германии уже начато, назначенный дочке препарат помогает. Сейчас вместо 40 судорог в день у Арины 2-3 судороги, и они легкие, - говорит Елена. - К слову, этот препарат нам посоветовал белорусский невролог - он предположил, что Арине он поможет. Препарат делается на основе марихуаны, но в нем нет одурманивающего компонента. Но завезти этот препарат в Беларусь невозможно, так как по закону он будет признан наркотическим.

Уже в Германии семья продолжает собирать недостающую сумму - собрано 60,5 % от сбора.

- Лечение будет долгим - в Германии препарат будет вводиться три месяца под контролем врачей. А дальше мы будем выяснять, как я смогу привезти этот препарат в Беларусь, - говорит Елена.

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