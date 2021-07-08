Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 июля 2021 года: Латвия вводит тестирование на границе, а ученые нашли, где в организме прячется и размножается коронавирус

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 июля 2021 года: Латвия вводит тестирование на границе, а ученые нашли, где в организме человека прячется и размножается коронавирус. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 7 июля, за сутки в стране зарегистрировали новых 998 пациентов с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 1049 человек. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 423 тыс. 519 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 416 тыс. 412 пациентов.

На этот раз сообщается о десяти умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших превысило 3 тысячи человек. Сейчас их число - 3 тыс. 214 пациента.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру снова чуть-чуть увеличились. Сейчас число ежедневных случаев – почти 400 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 7,6 тысяч. Рекордсмен – Бразилия, там за сутки от коронавируса умерло 1787 человек. На третьем месте – Россия: за сутки умерли 737 человек. Всего в мире от ковида уже умерли 4 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 75 114 человек, в Литве – 4 395, в Латвии – 2 534, в Украине – 52 537 человек.

Латвия с 12 июля вводит тестирование на коронавирус на границе с Беларусью и Россией

Все те, кто въезжают в Латвию из Беларуси и России должны будут делать тест на COVID-19 в месте пересечения границы, если у них нет возможности предоставить документы о вакцинации или же тестировании. Покинуть пункт пропуска можно будет лишь после разрешения пограничной охраны.

Если же тест на коронавирус окажется положительным или человек откажется его пройти, то он будет вынужден отправиться в обязательную изоляцию.

Данное решение было принято правительством Латвии по причине стремительного распространения штамма «Дельта».

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 июля 2021 года: Латвия вводит тестирование на границе, а ученые нашли, где в организме человека прячется и размножается коронавирус. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Ученые нашли, где в организме человека прячется и размножается коронавирус

Ученые из Бразилии обнаружили в организме человека место, которое коронавирус использует как резервуар для размножения. Оказалось, что он прячется и размножается в слюнных железах.

Исследователи из Медицинской школы Университета Сан-Паулу, что в Бразилии, исследовали тела пациентов, которые умерли от вызванных COVID-19 осложнений. При вскрытии оказалось, что ткани, которые специализируются на производстве и выделении слюны, и являются резервуарами для ковида.

Это объясняет, почему вируса так много в слюне, отмечают исследователи. Теперь ученые смогут разработать больше тестов на ковид с использованием слюны. Отмечается, что ранее считалось, что в слюнных железах скрываются и размножаются только вирусы, вызывающие такие заболевания, как герпес. Теперь ученым стала понятна причина высокой заразности коронавируса.

Названы продукты, которые защитят вас в пандемию, но не от коронавируса

Медики составили список продуктов, которые необходимо есть в период пандемии коронавируса. Собственно от COVID-19 ни один из них не защищает, но эти продукты помогают организму справиться с различными проблемами и стать здоровее. Так, в период пандемии нужно употреблять оливковое масло – оно снижает риск развития инсульта, заболеваний сердца, возникновения рака, проблем с ожирением. Ешьте чечевицу, чтобы сократить риск воспалений, снизить уровень холестерина, уменьшить аппетит и подстегнуть метаболизм. Жирные кислоты Омега-3 проникнут в ваш организм вместе с грецкими орехами и окажут противовоспалительное действие.

Медики рекомендуют также есть овес, чтобы снизить риск проблем с сердцем и возникновения диабета. Кресс-салат на 17 процентов снижает повреждения ДНК, связанные с онкологией. Ешьте яблоки, причем с кожицей – они снизят уровень холестерина и помогут сбросить вес. Помидоры на 18 процентов уменьшат риск развития рака простаты у мужчин, а женщин в период постменопаузы защитят от рака груди.

Если ваш организм будет получать все эти полезные продукты, в конечном счете он станет сильнее и сможет лучше противостоять ковиду, объясняют медики.

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