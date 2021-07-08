Что произошло во время матча Англия-Дания, который подарил британцам первый в истории финал Евро

Кейн забил победный гол Дании. Фото: Reuters

Предыстория матча была проста: страна придумавшая футбол и обладающая сейчас самым престижным клубным чемпионатом никогда не выигрывала чемпионат Европы и даже в финале не была. С мировым первенством дела обстоят получше – победили в 1966 году. Но это было 55 лет назад!

А тут до первой победы на Евро и до первого титула после полувекового забвения осталось сделать два шага: обыграть Данию, а затем Италию.

Уверенности прибавляло то, что эти матчи пройдут в Лондоне с существенным преобладанием английских болельщиков. Ну, как тут оступиться.

Тем более соперник – Дания – при всех к ней симпатиях, не победила на пути к полуфиналу ни одного из грандов. А поражение было – от бельгийцев.

Англия же выиграла в 1/8 финала у своего принципиального соперника – Германии, тем самым еще больше поверив в свои силы.

И во всех пяти матчах Англия не пропустила ни одного мяча. Невиданное для Евро дело.

В первом тайме шла равная игра без голевых моментов, пока Дания ни получила право на штрафной удар. На 30-й минуте Микель Дамсгор красивейшим ударом над стенкой распечатал Джордана Пикфорда – 1:0.

После этого англичане усилили давление на ворота Каспера Шмейхеля и на 38-й минуте Рахим Стерлинг бил в упор - вратарь отбил. Но уже через минуту прострел во вратарскую Букайо Сака на Стерлинга неудачно прервал капитан датчан Симон Кьер, очередной автогол Евро – 1:1.

В начале второго тайма больше атаковали датчане, подтверждая, что никакого пиетета они перед хозяевами не испытывают. Ну, а англичане играли очень осторожно, больше рассчитывая на ошибки соперника, чем на собственные атакующие действия с позиции силы. Типичная Англия на Евро-2020.

На 55-й минуте возник первый по-настоящему голевой момент – Гарри Магуайр опасно бил головой, но Шмейхель кончиками пальцев отбил мяч.

Постепенно игровое и территориальное преимущество перешло к англичанам. Датчане окончательно перешли на оборону у своей штрафной.

Саутгейт усилил атаку, выпустив на поле плеймейкера Джека Грилиша. У англичан было подавляющее территориальное преимущество, но не хватало последнего паса, последнего точного удара, нестандартных действий. Датчане защищались без паники и серьезных ошибок.

В дополнительное время наиболее опасный момент был у Харри Кейна, когда он на 94-й минуте ворвался в штрафную с фланга, но снова удар отбил Шмейхель.

На поле у хозяев вышли Хендерсон, Фоден, но ничего не менялось.

На 102-й минуте произошел ключевой эпизод матча – Стерлинга сбили в штрафной. Пенальти.

К «точке» подошел Харри Кейн. Удар – Шмейхель отбивает, но Кейн первый на добивании – 2:1 на 104-й минуте. 60 тысяч зрителей «Уэмбли» взрываются от восторга, их команда снова выжала максимум из минимума.

Ситуация на поле изменилась, датчане побежали отыгрываться, а англичане прижались к воротам. Были опасные атаки, но без голевых моментов. Запаса мощности, чтобы сравнять счет, датчанам не хватило.

Тяжелая победа Англии 2:1. Британцы впервые в истории вышли в финал Евро и 11 июля сыграют на «Уэмбли» со сборной Италии.

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