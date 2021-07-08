Победу Англии из-за сомнительного пенальти называют позорной. Скандал после матча Англия-Дания

Падение Стерлинга решило судьбу матча. Фото: getty images

Англия так никогда не праздновала победу. Подданные королевства позабыли обо всем, в том числе и ковидных ограничениях и высыпали на улицы, чтобы кричать, пить, обниматься, залазить на крыши автобусов и зданий…

Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы. Гол Кейна поставил победную точку в ишре против Дании в полуфинале Евро-2020 – 2:1. Но далеко не все разделают радость англичан, более того, их оскорбляют последними словами, называя эту победу позорной.

Что вызвало такой гнев? К прагматичной игре на результат команды Гарета Саутгейта мы уже привыкли (еще один пример в полуфинале – обратная замена Джека Грилиша) , но в полуфинале случился судейский скандал, коих на этом Евро-2020 по большому счету еще не было.

Англия никак не могла пробить защиту Дании, пока на 102-й минуте, в первом дополнительном тайме, нидерландским арбитром Данни Маккели не был назначен пенальти.

Якобы в штрафной сбили Рахима Стерлинга. Удар Харри Кейна с точки отразил голкипер датчан Каспер Шмейхель, но форвард был расторопней всех на добивании – победный гол.

И тут началось. В соцсетях болельщики пишут: «Это афера», «Англию протолкнули в финал»…

Но приведем самый авторитетный и бескомпромиссный комментарий:

«Это не пенальти. Я не знаю, почему помощники на ВАР не попросили судью взглянуть на монитор. В такой момент важно, чтобы судья был полностью уверен в решении, что это пенальти. Для меня это не пенальти. Думаю, бригада VAR (видеоассистент рефери. Ред.) подвела судью», — цитирует BeIn Sports экс-тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

В футболе игроков, которые симулируют, падая в штрафной, называют ныряльщиками. И вот Стерлинг уже стал героем мемов, где его сравнивают с дельфином, требуют ему вручить «Оскар».

Главный тренер датчан Кспер Юльманн был в шоке от такой концовки:

«Я не вижу там пенальти. Это тяжело. Одно дело просто проиграть, но когда это происходит вот так, это раздражает. Жалко ребят».

Его визави Гарет Саутгейт ушел от ответа, был ли пенальти: «Я не видел эпизода с пенальти, поэтому не знаю, как именно там все получилось. Есть VAR, полагаю, что там все проверили и согласились с решением арбитра»

Знаменитый в прошлом нападающий сборной Англии Гарри Линекер сказал о Стерлинге: «Это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии, что я видел».

Жозе Моуриньо также уверен, что Стерлинг симулировал:

«Это не пенальти. Я не могу принять решения арбитра и того факта, что VAR этот эпизод оставил в силе. Этим я разочарован больше всего».

А что же сам Стерлинг? Вот что он сказал:

"Я вошел в штрафную, и он зацепил мою правую ногу. Мяч в сетке — все остальное не имеет значения".

В футбольном обществе говорят, что Англия была сильнее, но ее победа оставила горький привкус.

А нейтральные болельщики в соцсетях пишут, что после произошедшего, они будут болеть в финале 11 июля за Италию.

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Факты о матче от УЕФА:

- Кейн забил 10-й гол на Евро и догнал Гари Линекера во главе списка лучших бомбардиров сборной Англии в финальных стадиях чемпионатов .

- Кейн стал только третьим англичанином, кто забил четыре или больше мячей в рамках одной финальной стадии Евро. В 1996-м Алан Ширер отличился пять раз, в 2004 Уэйн Руни забил четыре.

- Гол Дамсгора стал первым на этом Евро, забитым прямым ударом со штрафного. Полузащитник «Сампдории» стал четвертым датчанином, который забил в финальных стадиях Евро два или более мячей.

- Англичане не пропускали на Евро-2020 в течение 480 минут. Вместе с товарищескими и отборочными матчами сухая серия сборной Англии составила 691 минуту.

- Впервые с 1992 года в полуфиналах забили все четыре команды. Овертаймы в обоих полуфиналах были в 1976, 1984, 1996 и 2000 годах.

- В 15 последних матчах на "Уэмбли" у Англии 13 побед.

- 12 голов на Евро-2020 - это лучшая результативность Дании в финальных стадиях чемпионата Европы. В 14 из 17 последних матчей датчане открывали счет.

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