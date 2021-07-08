В Минске появился квартал с лучшим видом из окон. И всего 15 минут до центра

Для блогеров организаторы встречи по маршруту экскурсии придумали сюрпризы.

Минск - уникальный город! Благодаря удачно спланированным основным транспортным артериям, добираться в центр из любой точки довольно быстро. Хотите проверить? В Ждановичах сейчас возводят новый жилой квартал премиум-класса «Олимпик Парк». Казалось бы, окраина города, кольцевая рядом. Но по проспекту Победителей от новых домов до самого центра – 15 минут езды на машине, причем в конце рабочего дня.

Главная улица квартала

При этом обладатели квартир в новом квартале получают множество бонусов, которые жителям центра просто недоступны – прежде всего, чистый воздух, а также близость водоемов – Дрозды, Лебяжий и Минское море, садишься на велик, и через пару минут ты уже катишь по комфортной велодорожке вдоль набережной.

На днях застройщик организовал экскурсию для представителей СМИ и блогеров. Квартал порадовал своим сдержанным вкусом и хорошей логистикой – все сделано таким образом, чтобы людям было спокойно и комфортно тут жить. Архитекторы при его создании руководствовались принципом live-work-enjoy.

Блогеры были под впечатлением

Вся огромная территория «Олимпик Парка» закрыта для посторонних. Дома в основном малоэтажные, с просторными квартирами и пентхаусами на верхних этажах. Спроектированы они так, чтобы окна выходили на три стороны света – таким образом, в квартиру целый день поступает солнечный свет. Особый шик - квартиры с террасами, с окном в ванной, с видом на заказник.

Лес вплотную подступает к границам квартала

Если раньше в Минске строили дома, и только потом, спустя годы, появлялась вокруг какая-никакая инфраструктура, то тут подход принципиально иной. Жители только начинают обживать свои квартиры, а рядом, в пешей доступности уже работает супермаркет с пекарнями, кофейнями, аптеками, отделением банка, кафе, детскими развивающими центрами, салонами красоты, бутиками, магазинами. Рядом многоуровневый паркинг, workout-территория, детские площадки и уже упоминавшаяся велодорожка.

С высоты птичьего полета квартал выглядит очень живописно

Кроме того, застройщиком подготовит территорию, подведет инженерные сети для строительства детского сада на 230 мест и современной школы на 720 мест (реализация обоих объектов предусмотрена городом).

Сдержанная красота - так можно было бы охарактеризовать фасады домов квартала.

Те, кто любит спорт, могут выбрать себе занятие по интересам в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпик Арена», где к их услугам две ледовые арены, многофункциональный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, бассейн с банным комплексом, зоной SPA и многое другое. Для этого не нужно никуда ехать – просто выйти из дома и пройти по центральной пешеходной аллее квартала.

Вид с крыши открывается великолепный!

Во время экскурсии представители медиа поднялись на панорамном лифте в одном из подъездов на крышу, чтобы насладиться видами. Зеленое море леса, живописные водоемы создавали необычное ощущение – ты не уезжал из Минска, но будто бы находишься где-то на отдыхе. А разве не о таком виде из окна своей квартиры мечтает каждый?