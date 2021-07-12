«Комсомолка» разыгрывает билеты на концерт Григория Лепса

Встретимся на концерте Григория Лепса! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Невероятная харизма и оригинальная манера исполнения сделали его одним из самых узнаваемых артистов российского шоу-бизнеса. Певец всегда находится на одной волне с публикой. Его старые и новые песни не оставляют равнодушными и остаются в подсознании навсегда. Ну кто из нас не слышал песни «Я счастливый», «Самый лучший день», «Я тебе не верю», «Рюмка водки на столе» или «Натали»!

Накануне концерта мы решили разыграть три пригласительных билета на концерт Лепса для наших читателей. Причем, каждый на две персоны. Нужно всего лишь правильно ответить на несложный вопрос.

- Благодаря какой известной артистке Григорий Лепс познакомился со своей нынешней женой Анной?

Ответы присылайте 12 июля в СМС-сообщении по номеру +375 (29) 124-42-59 Ждем ваши варианты с 13.00 до 18.00. Стоимость сообщения согласно тарифному плану вашего мобильного оператора.

5, 12 и 26 правильные ответы выигрывают. Редакция свяжется с победителями в течении дня 13 июля.

Встретимся на концерте Григория Лепса!