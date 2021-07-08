«Уимблдон-2021»: Арина Соболенко не сумела пробиться в финал «Большого шлема», проиграв Каролине Плишковой

По итогам "Уимблдонского" турнира Арина Соболенко занимает третью строчку в мировом рейтинге. Фото: Jimmie48/WTA

Самый престижный теннисный турнир на траве близится к завершению. Любители тенниса за предыдущие дни смогли насладиться борьбой и непредсказуемыми результатами на корте Лондона.

В десятый день игрового дня Арина Соболенко впервые в своей карьере принимала участие в 1/2 финала «Большого Шлема», невероятно легко обыграв в четвертьфинале Онс Жабер из Туниса. В этом году Соболенко расколдовала свои неудачи на самых крупных турнирах, при этом ее игра с каждым разом выглядела убедительней. За путевку в финал первая ракетка Беларуси сражалась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, которая на этом травяном мэйджоре не отдала ни одного сета. Стоит отметить, экс-первая ракетка мира ни разу не становилась чемпионкой «Большого Шлема».

Игра началась в упорной борьбе, обе спортсменки держались за счет своей подачи. Казалось, все идет к тай-бреку. Но Арина Соболенко решила не испытывать судьбу в укороченной партии и забрала тринадцатый гейм на подаче Плишковой. В итоге 7:5 в первом сете.

Во второй партии Арина не смогла удержать свой гейм. Терять это преимущество чешка не собиралась и оформила второй сет в свою пользу – 6:4.

На старте решающего сета Арина упустила свою подачу, всю игру пытаясь вернуть утерянное. Каролина Плишкова не дрогнула, уверенно реализовывала свою мощную подачу. Если весь матч чешская теннисистка была спокойна, то Арина не раз выплёскивала свои эмоции. В конечном итоге Плишкова довела начатое до победы – 6:4 и вышла в финал «Уимблдона-2021».

Белорусская теннисистка постепенно взбирается на вершину мирового рейтинга. Несмотря на победу Каролины Плишковой, Соболенко стала третьей ракеткой мира по итогам лондонского турнира, опередив на несколько очков Симону Халеп из Румынии.

В другом матче полуфинала австралийская спортсменка Эшли Барти не испытала затруднений и обыграла Анжелику Кербер из Германии.

Финал состоится 10 июля на главном «Центральном» корте Лондона.