Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 июля 2021 года: в стране рекорд смертности, а врачи рассказали, почему в жару опаснее болеть и что в мире с вакцинацией

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 июля 2021 года: в стране снова рекорд смертности, а врачи рассказал, почему в жару опаснее болеть ковидом.

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 8 июля, за сутки в стране зарегистрировали новых 1035 пациентов с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 1173 человека. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 424 тыс. 554 человека с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 417 тыс. 585 пациентов.

На этот раз сообщается об одиннадцати умерших за сутки – это снова рекорд. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших превысило 3 тысячи человек. Сейчас их число - 3 тыс. 225 пациентов.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру снова чуть-чуть увеличились. Сейчас число ежедневных случаев – около 408 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 7,6 тысяч. Рекордсмен – Бразилия, там за сутки от коронавируса умерло 1595 человек. Далее идут Индонезия, Индия и Россия – в нашей восточной стране-соседке за сутки умерли от коронавируса 725 человек. А всего в мире от ковида уже умерли 4 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 75 135 человек, в Литве – 4 396, в Латвии – 2 535, в Украине – 52 560 человек.

Врач рассказал, почему в жару опаснее болеть ковидом и не только

В жаркую погоду течение ковида, как и других заболеваний, может быть намного тяжелее – это мнение главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.

По словам Тяжельникова, жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, так как сама по себе жаркая погода – это большой стресс для организма. В жару есть риски переохлаждения, снижается иммунитет, и организм становится более уязвимым для бактерий и вирусов.

Врач посоветовал болеющим людям особое внимание уделять температуре в помещении, где они находятся, поддерживать ее на комфортном уровне и не допускать излишней сухости воздуха – регулярно проветривать и делать влажную уборку. -Прививку нужно сделать как можно скорее, без промедления, особенно людям, находящимся в группе риска, – имеющим хронические заболевания, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом, - заявил Тяжельников, комментируя аномальную летнюю жару.

В Беларуси июль и август прогнозируются жаркими. В июле синоптики обещают до 34 градусов тепла, в августе – также более 30.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 июля 2021 года: в стране снова рекорд смертности, а врачи рассказал, почему в жару опаснее болеть ковидом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стало известно, как уровень тестостерона влияет на риск смерти от COVID-19

Ученые выяснили, как связаны уровень тестостерона в организме мужчин и риск смерти от ковида. Исследование проводила группа медиков из Милана. Были проанализированы данные 305 мужчин, инфицированных коронавирусом, и здоровых мужчин. Оказалось, что у 90 процентов больных ковидом уровень тестостерона был снижен. Среди здоровых участников исследования такое снижение наблюдалось всего у 17 из сотни. Степень тяжести ковида оказалась связана с уровнем тестостерона в мужском организме. Чем тяжелее протекало заболевание, тем меньше в ниже был уровень половых гормонов в крови пациентов.

-Исследование определило увеличение количества летальных исходов почти на 65% у мужчин, у которых был выявлен серьёзный дефицит гормона тестостерона, – сделали вывод ученые.

Вакцины vs СOVID-19: в ВОЗ сказали, кто побеждает. Вам это не понравится

Глава ВОЗ заявил, что новые штаммы коронавируса побеждают в «соревновании» с вакцинами. Причиной того, что массовая вакцинация не может пока одержать верх на «ковидом» является то, что в мире существует неравенство в производстве и распределении прививок.

- Варианты коронавируса выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению, - предупредил Тедрос Гебрейесус.

Также гендиректор ВОЗ в ярких красках раскритиковал возникший «вакцинный национализм». Он заявил, что «горстка стран имеет львиную долю» вакцин, но такая стратегия является «морально несостоятельной и неэффективной для мирового здравоохранения».

- Некоторые государства с широким охватом вакцинации населения ослабляют санитарные ограничения, как будто пандемия уже закончилась. Но вместе с этим слишком много стран во всех регионах мира сталкиваются с резким ростом случаев COVID-19 и госпитализаций, - напомнил Гебрейесус.

Глава ВОЗ заявил о волне смертности в регионах Африки, Азии и Латинской Америки, что происходит из-за острой нехватки кислорода и лекарственных препаратов.

- Мир должен объединиться и заниматься пандемией сообща, - подчеркнул он.

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