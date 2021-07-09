Второй пикник Vulitsa Ezha с А1: инклюзивные мастер-классы, кино под открытым небом и GPS-арт

В этом сезоне фестиваль проходит при поддержке компании А1, которая оборудует в Ботаническом саду две тематические площадки, посвященные инклюзии и кино, а также представит новый интерактивный квест с GPS-артом.

У гостей инклюзивной площадки будет возможность попробовать напитки из кофейни «Инклюзивный бариста в А1», насладиться общением с собаками-терапевтами, сделать мехенди – декоративную роспись кожи хной, научиться плести браслеты из бисера и посмотреть хорошее кино. В афише – популярные кинохиты про особенных героев: «1+1», «Арахисовый сокол», «Форрест Гамп», «Человек дождя», «Жутко громко и запредельно близко», «Радио». Специально для детей на площадке разместят большую раскраску.

Приглашенные спикеры поделятся с гостями фестиваля личными историями и расскажут про инклюзию на примерах из собственной жизни. В субботу 10 июля в 15:00 Ирина и Сергей Бондарович – основатели проекта Belonika Art для незрячих художников – проведут для всех желающих мастер-класс по живописи и объяснят, как можно понимать и различать цвета, если ты их никогда не видел.

В воскресенье 11 июля в 15:00 на инклюзивной площадке выступит Дмитрий Хмурчик – организатор социальных проектов «Дружба на колесах» и «Особый маршрут», которые посвящены безбарьерным путешествиям. Участники мастер-класса смогут разрисовать майку, в которой Дмитрий отправится в свою следующую поездку, и сделать такой же подарок для себя.

Все выходные с 12:30 до 22:00 будет работать кинотеатр под открытым небом видеосервиса VOKA. В первый день пикника на площадке запланирован просмотр мультфильма «Монстры на каникулах», а также фильмов «Малефисента», «Игры разума» и «Как отделаться от парня за 10 дней». 11 июля пройдут показы мультфильмов «Смурфики: затерянная деревня», «Кунг-Фу Панда», «Король лев», «Мулан» и романтической комедии «Между небом и землей».

Также А1 организует на фестивале интерактивный квест в поддержку благотворительной спортивной акции «100 гадзін з А1». Каждый гость Vulitsa Ezha сможет выбрать один из трех маршрутов по Ботаническому саду – на 15, 30 или 45 минут – и с помощью фитнес-трекера нарисовать свой собственный рисунок на карте. Продолжительность пешей прогулки можно зафиксировать на сайте акции 100.a1.by, чтобы поспособствовать достижению ее главной общей цели – 50 000 часов тренировок за 50 дней, после чего компания А1 окажет спонсорскую помощь МОО «SOS-Детские деревни».