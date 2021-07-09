Есть ли «Relax в Большом городе» после 55 лет?

Три модели - 57-летняя Татьяна Бределева, 74-летняя Лариса Трафимович и 65-летняя Анна Русецкая пополнили компанию поклонников проекта Vulitsa Ezha. Три подруги, три яркие личности, три уверенных в себе женщины в образе героинь нашумевшего сериала «Секс в большом городе», создатели которого спустя 17 лет решили снять продолжение с актрисами, которые уже перешагнули рубеж 55+, но такие же гедонистки и ценят жизнь и ее самые простые радости вроде вкусной еды и красивой одежды. В Минске - свои героини со своими историями, взглядами на жизнь, которые тоже не спешат стареть и умеют проводить время ярко и интересно…Что их объединяет? Это любовь к жизни и своему возрасту.

- Я всегда говорю: не важно сколько вам лет, главное, на сколько вы себя чувствуете. Нам всем в душе лет 30, - с улыбкой окидывает взором подруг Татьяна, Ms. Top of the World Classic, а в недавнем прошлом - инженер по технадзору. – Кто сказал, что фестивали – это удел молодежи и студентов, а тем, кому глубоко «за…», место на лавочке или на даче?

Подбирая наряды, стилист Настя Феттер старалась, чтобы одежда тоже отражала внутреннюю молодость героинь. Получился пикник в стиле пин-ап. В 55+? Почему бы и нет?

Слева на право: Татьяна Бределева, Лариса Трафимович Анна Русецкая.

- Некоторые женщины с выходом на пенсию ставят на себе крест – потухший взгляд, усталость от жизни. А другие, наоборот, начинают жить ярко, активно, чувствуют себя молодыми, свободными, стильными, независимо от возраста, - замечает Анастасия Феттер. - Они встречаются за кофе, занимаются в кружках, танцуют, путешествуют, а не только носки вяжут. Я несколько лет прожила в Германии, и когда вернулась, мне было приятно заметить эту европейскую тенденцию и у нас. Появился спрос на возрастных моделей, они снимаются в белье, в купальниках и это уже не вау-феномен, а принятие себя и своего тела. И мероприятия стараются объединить людей всех возрастов – это здорово.

Сейчас говорят о начале эры «поколения ageless», или «людей без возраста», которые ведут совсем иной образ жизни, чем их родители в те же годы, и по всем этим параметрам гораздо ближе к своим уже выросшим детям. Они хотят, как можно дольше пользоваться возможностями, которые дает человеку крепкое здоровье, ясный ум и интерес к жизни.

- Если вам нравилось тусоваться в 20, не значит, что с годами нужно остепениться и прирасти к дивану, - говорит Татьяна. - Наоборот, с выходом на пенсию свободного времени появляется больше и его нужно чем-то заполнять. Несколько лет назад была на концерте Smokie, и встретила там двух старушек в джинсовках, на высоченных каблучищах. Какие уж там бабушки-одуванчики? Они выглядели как настоящие фанатки из 1980-х. Я была по-хорошему шокирована. Это было смело, артистично! Седой волос, но такие бойкие, веселые! Даже я бы так не смогла, хоть и младше их лет на 20. А сейчас возможности интересно проводить время стало еще больше. Я последние годы ходила на сальса-вечеринки и была самой возрастной, партнерам по танцам - 30-35 лет, но это не создавало какой-то неловкости. А на летний городской пикник нужно идти вообще всей семьей. Что помнит наше поколение? «Хутка-смачна», хот-доги и беляши? Уличная еда у нас обычно ассоциируется с фастфудом. Знаете, чем меня удивила Vulitsa Ezha? Моими любимыми устрицами!

Анна – тоже совсем не домоседка. А как заядлый кулинар и путешественник знает толк в гастрономических фестивалях:

- Муж – военный пенсионер, и как только он ушел отставку – мы постоянно путешествовали. Я на права пошла сдавать только в 59 лет! Специально, чтобы мы могли меняться за рулем. Инструктор по вождению сказал, что не поставит мне зачет: мол, в моем возрасте нужно уже на печке лежать. Но я без задоринки проехала маршрут. И мы с мужем исколесили всю Европу. Такие фестивали очень популярны и в Чехии, и в Германии: музыка, пиво рекой, палатки с национальными деликатесами. На Vulitsa Ezha, кстати, гораздо больше разнообразия. Еще бы: полсотни заведений с блюдами разных стран мира! Я бы тут все перепробовала. Кулинария – это моя страсть. Наверно, как у любой женщины. Люблю, чтобы дома пахло ванилином. И такой гастропроект, где можно дегустировать, открывать для себя что-то новое, где маститые шеф-повара могут выйти за рамки своих заведений и поделиться опытом, провести мастер-классы – это просто находка для меня. Особенно в такое время, когда вариантов, куда поехать – не так и много.

Лариса в свои 70+ готова дать фору молодым. Пару лет назад без всякой подготовки поехала в Италию на конкурс моделей ageless (без возраста) и стала второй вице-мисс, сразив всех наповал своей летящей походкой на каблуках. На подиум Лариса вернулась спустя 35 лет после того, как закончила карьеру модели. Говорит, муж подтолкнул: мол, чем ты хуже Мэй Маск?

- Я сейчас в своем возрасте вижу больше плюсов, чем минусов. Раньше воспитывала детей (а у меня их трое), помогала внукам, зарабатывала на пенсию. А теперь живу в свое удовольствие и по пути открываю в себе новые способности. Пошла учить дефиле, актерское мастерство, фотопозирование, макияж, английский язык, йогу. Обожаю йога-туры. Думаете, я не сопротивляюсь всему новому? Еще как. И компьютер не хотела изучать. Но дети уехали за границу – пришлось сесть за скайп. Потом подарили телефон – ничего, освоила и телеграмм, и сосцести, и инстаграм свой виду. Вот что не люблю – так это «сторис» выставлять. А стоковые видеоролики, фотопозирование – с удовольствием учусь этому. Глядя на меня, и муж передумал помирать. Иногда устраиваем себе праздник, идем в кафе-ресторан, уже знаем, когда там скидочные дни: два бокала вина заказываете, третий – в подарок. А в санаториях меня с танцплощадки было не выгнать. Последние 10 лет ездила-плясала. Сейчас уже и там танцев нет. Народ поменялся. Больше в телефонах сидят (и старики тоже), меньше двигаются. А я за активный отдых. Поэтому мне очень нравится, что фестиваль уличной еды – это не только про еду. Помимо огромного разнообразия еды, здесь целая улица ремесленников и дизайнеров. Сама атмосфера Ботанического сада располагает к приятному отдыху, плюс живая музыка, кулинарные шедевры на любой вкус, экомаркет, кинотеатр под открытым небом, винные дегустации - приятно, что организаторы делают все, чтобы интересно было всем: и молодежи, и семьям с детьми, и людям старшего поколения.

В июне фестиваль, к слову, побил все свои рекорды за предыдущие шесть лет: 18 тысяч посетителей отдохнули на пикнике в Ботаническом саду за два дня! Так что почему бы не отложить старость до завтра и не отправиться с нашими героинями на Vulitsa Ezha?