Увидеть, услышать, вдохнуть и потрогать море можно будет на на фестивале Vulitsa Ezha 10-11 июля

Для полноты ощущений здесь будут не только оборудованы шезлонги, гамаки и фотозона с морским декором. Море в прямом смысле этого слова можно будет попробовать на ощупь. Для этого на локации разместят песочницу с кинестетическим песком и арку с туманом охлаждения.

В течение двух дней там, обещают организаторы, будет интересно и взрослым, и детям. Для детей приготовили развлекательную программу, с множеством загадок, препятствий и поиском настоящих сокровищ.

Взрослые в то время, пока детвора будет разгадывать загадки, смогут принять участие в экспресс-консультации психолога Катерины Ковровой о том, как создать развивающую среду для ребенка на улице и дома, а также о том, как выстроить детско-родительские отношения с детьми любого возраста.

“Нам хотелось бы, чтобы придя на нашу локацию, родители и дети провели несколько незабываемых часов вместе. Для этого мы и придумали совместные игры и развлечения. К сожалению, из-за занятости мам и пап, такие минуты выпадают так редко, что мы откладываем их на отпуск, на каникулы. Поэтому мы подумали, что если нам удастся организовать для минчан площадку для семейного отдыха на свежем воздухе, пропитанную настоящим пляжным духом, это поможет не только хорошо провести время, но и убедиться в том, что атмосферу морского отдыха можно воссоздать и в Минске”, — говорит Анастасия Шелест, представитель компании-организатора.

Приходите в Ботанический сад, ищите морскую пеcочницу и дышите морем!