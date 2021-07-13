Можно брать два: сходили в FixPrice за детскими товарами для летнего отдыха и активностей

У многих впереди долгожданный отпуск, а у всех без исключения - наполненные солнцем и теплом выходные дни. Погода этим летом, что и говорить, балует, а значит, надо успеть насладиться ею - при каждой возможности выезжать за город. А для таких летних вояжей с детьми нужно как следует подготовиться!

С такими мыслями в прекрасном предотпускном настроении корреспондент «Комсомолки» направился в магазин FixPrice - благо ассортимент там огромный, будет из чего выбрать для игр и забав с ребенком.

Пластик и резиновые крепления на ощупь и на вид вызывают доверие

Все нашлось - и это не то слово! Оказался я в магазине FixPrice, который не так давно открылся в одном из торговых центров в самом начале проспекта Дзержинского. Площадь объекта впечатляет, людей даже в разгар рабочего дня немало - отпускной сезон.

Вхожу в многолюдную торговую точку и сразу вижу то, без чего не обойтись, если выбраться на озеро с сыном, - классный набор для плавания: маска и трубка. Стоит 6 рублей. По соседству - просто очки для плавания, на 2 рубля дешевле. Пластик и резиновые крепления на ощупь и на вид вызывают доверие - протекать ни маска, ни очки не должны. Надел, отрегулировал - и вперед в водную стихию! В общем, эта покупка однозначно нужная - она сразу же оказывается в корзине.

Чтобы полностью подготовиться к водным процедурам, беру «Надувной мяч с перьями», стоит он 4 рубля (самому интересно посмотреть: «с перьями» - это как?) и надувной круг для плавания (он на 2 рубля дороже). Еще - нарукавники, которые тоже стоят шесть рублей. Кажется, все?

Нет, только кажется! Водные пистолеты! Их на полках FixPrice сразу несколько видов с ценниками от 6 до 9 рублей. Останавливаюсь на крутейшем - с вместительным резервуаром для воды - за 6 рублей. Понятное дело, что если уж устраивать водные баталии, нужно как минимум два. Беру еще один такой, но другого цвета.

«Совершенно точно, что они не одноразовые»

Вообще, от количества и ассортимента товаров для детей глаза разбегаются, и есть ведь практически все. Однозначно надо купить ребенку панаму или кепку, можно даже стильную легкую шляпу - защита от солнца и перегрева. Выбор головных уборов - огромный, цены от 3 до 7 рублей - не кусаются.

Иду дальше. Взгляд цепляется за какое-то яркое облако. Это сачки, похожие на те, которыми мы сами в далеком и счастливом детстве ловили бабочек. Только в современном исполнении сетка ярких расцветок - оранжевая, желтая, синяя. «2 рубля» - гласит ценник. Понятно, что и сачок, и панама быстро отправляются в корзину.

Ну, хорошо, говорю себе: вот поедем на природу - и вдруг дождь. Пару минут - и нахожу дождевики. И взрослый, и детский сделаны из плотного материала. Совершенно точно, что они не одноразовые. Стоят 7 рублей. Надо брать.

Дальше обращаю внимание на детскую одежду. Много разного, особенно для девочек - легинсы, юбки. Есть даже купальники на девчонок. В общем, если нужно, детские вещи для летнего отдыха и повседневного ношения в FixPrice тоже есть.

Что еще? Есть игрушечная машинка для выдувания пузырей (9 рублей) - самому даже дуть не придется. На нижнем стеллаже очень крутая штука - игровой набор «Шоу мыльных пузырей». Очень похож на те, с которыми работают профессиональные аниматоры на детских праздниках, но гораздо дешевле - ровно 6 рублей. Надо взять - если у ребенка с первого раза выдувать множество пузырей сразу может не получиться, то у меня - наверняка. Почувствую себя аниматором!

Встречаю настоящий оазис - целый сектор, который заполнен товарами для детей. Сразу вижу то, без чего на отдыхе летом нельзя, - волейбольные и футбольные мячи (стоят 9 рублей). Рядом - набор ракеток для бадминтона, цена - аналогичная. Ракетки в чехле (значит, будет удобно хранить), открываю, проверяю. Обод крепкий, натяжение струнной поверхности отличное. Кладу в корзину. Рядом висит классный набор для пляжного тенниса (две ракетки, мячик, воланчик) за 12 рублей. Эта активность - однозначно веселая и азартная. В общем, и без такого набора никуда. Беру!

«Это - «вау-эффект»! Ты понимаешь, да?»

Пока я выбираю ракетки, краем глаза вижу такую картину. Мужчина, по всей видимости, папа, встал на коленки и старательно закрепляет что-то на обувь своей дочки - девочки лет семи-восьми.

- Решай сама, что тебе больше нравится: эти роликовые коньки или скейт, который смотрели до этого, - говорит он ей.

- А если и то, и другое? - спрашивает девочка, почти театрально хлопая ресницами.

- Нет, что-то одно выбирай. Или так - сначала купим ролики, потом, через неделю-другую, придем за скейтом?

- Согласна. Тогда давай сегодня купим ролики, а на следующей неделе, можно даже в понедельник, вернемся за скейтом, - ребенок мгновенно решает для себя проблему выбора.

Когда они удаляются в сторону кассы, я интересуюсь ценой. Роликовые коньки крепятся прямо на обувь, крепление можно регулировать и подгонять под разные размеры. Цена вопроса - 12 рублей. Скейтборд - вполне себе надежная детская доска для катания - даже дешевле, 9 рублей.

Надо сказать, что если ориентироваться на то, что на природе периоды бурной активности нужно чередовать с минутами спокойного отдыха, то в FixPrice и для этих целей кое-что есть. Лично я не смог пройти мимо набора три в одном «Шахматы. Шашки. Нарды» за 6 рублей.

Уже у кассы вновь вижу знакомую парочку - папу и дочку. Судя по всему, девочка вошла во вкус и решила взять папу в серьезный оборот.

- Это - «вау-эффект»! Ты понимаешь, да? - говорит она, держа в руках какую- то коробку. - Приедем на дачу - как запустим этот светящийся шар вечером, когда стемнеет! Все сбегутся посмотреть!

Заинтригованный, смотрю на коробку и ценник. Стоит чудо-игрушка «Летающий шар со светом» 9 рублей, подзаряжается от USB за полчаса, провод входит в комплект. Кладешь включенный шар на ладонь, дожидаешься, пока взлетит, и управляешь им рукой. В общем, действительно, «вау-эффект» и полный восторг. Девочка папу все-таки уговорила - мы встречаемся у кассы, «вау-шар» среди прочих покупок они выкладывают на ленту.

- Бонусная карта есть? - спрашивает у папы кассир.

- Да, конечно, вот, - отвечает он, протягивая яркую салатовую с синим карточку.

Подходит моя очередь, и я не могу сдержать природное любопытство.

- А что это за карта? Что нужно сделать, чтобы ее получить, и что она дает? - интересуюсь я у улыбчивой девушки-кассира.

- Все очень просто: покупаете карту, стоит она всего 2 рубля, регистрируете ее на сайте в личном кабинете. Там же выбираете «Любимую категорию» - там все просто. Ну а дальше сплошная выгода - за каждую покупку начисляются баллы: 1% за покупки до 15 рублей, 2% за покупки более 15 рублей, 10% за покупки более 15 рублей на товары из «Любимой Категории». За каждую 4-ю покупку в течение календарного месяца начисляется в два раза больше баллов.

Понятное дело, что яркую карту я покупаю - в FixPrice хожу с завидной регулярностью. Да и сегодня у меня полная корзина. Ну а как иначе - лето бывает раз в году, надо успеть насладиться!