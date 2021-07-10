Коронавирус в Беларуси, последние данные на 10 июля 2021 года: как питаться перед вакцинацией, где привиться в Минске и как восстановить обоняние после ковида

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 1250 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 425 тысяч 804 человека с коронавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 236 пациентов. Выздоровели – 418 тысяч 920 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 6 миллионов 941 тысяча 505.

В ведомстве также обратили внимание на то, что первую дозу вакцины от коронавируса уже получили более 1,06 миллиона человек, в том числе более 694,2 тысяч человек уже прошли полный вакцинации против COVID-19.

Диетолог рассказала, как необходимо питаться, чтобы прививка от ковида подействовала лучше.

Диетолог Наталья Нефедова рекомендует хорошо питаться как перед вакцинацией, так и после нее. По словам диетолога, рацион должен быть разнообразным и состоять из здоровой пищи. В период вакцинации следует отказаться от алкоголя, так как он может усилить реакцию организма на прививку.

В то же время диетолог отметила, что если человек всю жизнь практиковал нездоровые диеты, то он вряд ли сможет как-то помочь своему организму, если на неделю до вакцинации от коронавирусной инфекции начнет питаться правильно.

- Если на симптомы хронических заболеваний накладывается еще и прививка от ковида, то есть вероятность, что человек, который питался фастфудом, перенесет ее хуже, - рассказала диетолог.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

Минздрав предложил правительству сократить срок самоизоляции после приезда из-за границы.

Министерство здравоохранения предложило правительству сократить срок самоизоляции до семи дней после приезда из-за границы. На данный момент срок самоизоляции составляет десять дней.

- Министерство здравоохранения внесло предложения в Совет министров о сокращении срока самоизоляции. Соответствующее постановление может быть подписано уже на следующей неделе, - рассказала заместитель министра здравоохранения Александр Тарасенко.

Также Минздрав намерен внести в Совмин предложение о том, чтобы освободить от самоизоляции тех белорусов, которые уже привились от коронавируса.

Врач рассказала, как восстановить обоняние после ковида.

По мнению ученого секретаря научно-исследовательского отдела РНПЦ оториноларингологии, кандидата медицинских наук Елены Малец, чтобы вернуть обоняние после COVID-19, необходимо избегать пыльных помещений, дыма, контролировать уровень воздуха. Также не следует подвергать свой организм резким перепадам температур, исключить употребление крепкого алкоголя, курение, убрать из своего рациона жирную и острую пищу.

- Так как человек не чувствует запахи, то следует обратить внимание на меры собственной безопасности. В частности, следить за тем, чтобы детекторы природного газа и дыма были в исправном состоянии, а также обращать внимание на сроки годности продуктов, - отметила врач.

В МИД заявили, что Беларусь озабочена политизацией темы пандемии COVID-19 в ВОЗ.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Беларусь серьезно озабочена политизацией темы пандемии коронавируса в ВОЗ, а также оказанием давления на организацию и на отдельно взятые государства.

В ведомстве отметили, что Беларусь пристально следит за дискуссией по данному вопросу в рамках ВОЗ, а также принимает участие в выработке решений.

- Мы придерживаемся того, что ответ на данный вопрос должны предоставить компетентные ученые, а не политики и дипломаты, - рассказали в МИД.

В МИД пандемию коронавируса назвали серьезным вызовом современному миру и всему человечеству.

В Мингорисполкоме рассказали, где можно бесплатно привиться от коронавируса.

По информации Мингорисполкома, дополнительные пункты бесплатной вакцинации от коронавируса работают в каждом районе столицы. Для того, чтобы привиться, при себе необходимо иметь паспорт. В ведомстве уточнили, что пункты вакцинации будут работать по графику работы торговых центров, а выходной будет в воскресенье.

К примеру, привиться можно будет в ТЦ «Столица», «Глобо», «Грин сити», «Дана Молл», на Комаровке, в ГУМе, ЦУМе и других местах.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Норвегии после прививки от ковида у женщин начала расти грудь.

У женщин в Норвегии, которые привились от коронавируса американской вакциной Pfizer начала расти грудь. Одна из девушек написала, что после вакцинации ей «стал необходим бюстгальтер побольше». Немного ранее о подобном побочном эффекте появлялась информация из США.

Врачи и специалисты отмечают, что данное явление является временным. И оно может быть связано с увеличением лимфатических узлов. По этой причине кажется, что грудь растет.

Гражданам Израиля с 12 июля запретят летать в Беларусь.

Данное решение было принято в министерстве здравоохранения и связано с тем, что в Израиле Беларусь внесли в список стран с максимальным риском заражения COVID-19.

Решение будет действовать до 25 июля, но оно может быть продлено в связи с данным по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

В списке, помимо Беларуси, находятся Бразилия, Индия, ЮАР, Мексика, Аргентина и Россия.

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