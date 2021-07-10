Футбольный ринг: «Чудовищная Англия похожа на героя из сериала о ментовских войнах». «Чтобы выгрызть победу Италия будет еще более чудовищной»

11 июля нас ждет жаркий финал в Лондоне. Фото: Reuters

Накануне финала чемпионата Европы журналисты поспорили, кто более достоин победы на Евро-2020. Рассудите.

Алексей Белоусов: «Финал Англия-Италия – лучшая интрига Евро-2020. Команда, которой больше всего нужен титул, против сборной, которой больше всего восхищались. Дания по уровню и именам не тянет на финал, а Испания слишком поздно проснулась и только одним шикарным матчем – против итальянцев – финал не заслужила.

Я буду болеть за Англию, срывая голос. Еще и потому, что после победы англичан над датчанами в полуфинале, команду Саутгейта некоторые товарищи выставляют воплощением зла и коварства. Мол, пенальти на Стерлинге не было, судьи протолкнули в финал... Даже появилась секта болельщиков сборной Италии, которая болеет за нее только потому, что по их мнению с датчанами обошлись несправедливо. Они забывают, что англичане весь матч играли лучше, эта команда значительно сильнее датской и победа в целом справедлива. Надеюсь, ты к этой секте нытиков-пенальтистов не принадлежишь».

Владимир Криулин: «Не думаю, что в финал англичан протолкнули судьи. Хотя финал в Лондоне – продажи билетов, коммерциализация сейчас важны. Но вполне понимаю, почему сборную Англию стали называть чудовищем. Раньше мне она казалась очаровательным и незадачливым героем условного фильма Гая Ричи: он вроде бы классный малый, но ему постоянно не везет (матч с Германией на Евро-1996, удаление Бекхэма на ЧМ-1998 и так далее). Сейчас этот малый повзрослел и стал похож на героя из какого-нибудь российского сериала про ментовские войны: беспощадно раскалывает своих оппонентов на допросе. Специалисты не раз отмечали, что Англия, обладая креативными игроками, заточенными под атаку, играет в крайне скучный, прагматичный, пусть и эффективный футбол. Германию как соперника она может «превратить» в Шотландию, «убить» сильные качества и победить. С Данией Англия выдала самую качественную игру. Но, как на зло, все решил этот момент с пенальти. В Англии ведь жаловались, что легионеры в Премьер-лигу завезли симуляцию и нырки. А тут сами на этом погорели. Если в матче Италия – Испания команды смотрели друг на друга, как в зеркало, то в финале как будто встречаются антиподы».

Алексей Белоусов: «Антиподы?! Тебе как болельщику сборной Италии напомню, как в матче с бельгийцами упал в штрафной, корчась от боли Чиро Иммобиле. Но через секунду его команда забивает и Чиро внезапно оживает и бежит как ни чем не бывало обнимать партнеров. Вот где симуляция в кубе. И если бы судья купился и назначил бы пенальти, то итальянцы без угрызений совести его бы пробили. А ты говоришь антиподы.

Что до стиля англичан то именно из-за того, чтобы красота и не везение не помешали результату, как это было раньше, Саутгейт и играет со своими звёздами чрезвычайно прагматично. Итальянцам ли это не знать».

Для Саутгейта и его страны это должен быть больше чем футбольный титул. Это победа для национальной истории спустя 55 лет неудач, и ради такого многим стоит поступиться. Не нравится – выиграйте у них. Но что-то не получается».

Владимир Криулин: «Иммобиле не симулировал – просто лежал на газоне, а когда его команда забила, то адреналин все затмил, и он побежал . Весь драматизм, что падение (или нырок) Стерлинга (который вместе с Жоржиньо вполне по делу претендует на звание лучшего игрока турнира) произошло в дополнительное время. И это решило исход матча. Я бы еще понял слова, что Италия сама раньше играла прагматично и для кого-то скучно. Мол, катеначчо и всё такое. Но и в этом был свой стиль и философия. Если продолжать аналогии с кинематографом, то раньше (в 70-е, 80-е, 90-е года) сборная Италии была как фильмы Антониони – для ценителей (смотришь 5 минут – гениально, смотришь 10 минут – гениально, проснулся через час – гениально). То теперь, как сериал Соррентино: смотришь с упоением и ждешь очередной поворот и изящный ход. Ну а Англия. Гарет Саутгейт молодец. Его фамилию с английского (Southgate) можно перевести как Южные ворота. Следующий чемпионат мира должен пройти в Катаре. Пусть там на юге берет титул впервые с 1966 года. И как-нибудь ярко. С таким-то составом. И ведь шейхов так много в клубах Премьер-лиги».

Алексей Белоусов: «В общем, с симуляциями мы разобрались - все это делают, но не у всех получается. Здесь Англия уже выигрывает Евро у Италии 1:0. Жаль, но от той изящной сборной Италии, которая блестяще начала турнир в полуфинальном матче против Испании не осталось и следа. Она предала свой комбинационный футбол начала Евро-2020, за который ее так любили, и снова ушла в привычную защиту. Вот у испанцев было все, что ты любишь в хорошем кино, а парни Манчини не прошли бы кастинг в сериал Соррентино. Им повезло – выиграли серию пенальти. Но результат не по игре, в отличие победы англичан над датчанами. Англичане же продолжают писать отличный сценарий для сериала Netflix. Очередной сюжетный поворот - открытое письмо Саутгейта стране. Оно великолепно отвечает на все претензии к прагматичной игре. Цитата тренера в начале: "И то, о чём я хочу поговорить сегодня, намного больше, чем футбол". Почитай, там не про футбол. Смысл в том, что эта победа нужна английской нации, где все пропитано духом футбола как никогда и они ее своим отношением к игре заслужили».

Владимир Криулин: «Там, где Жоржиньо, Кьеза и Инсинье – не может не быть изящества. Да, Испания в полуфинале на нескольких отрезках игры забрала мяч. Но это только подчеркнуло силу двух команд. Первый тайм того полуфинала, пожалуй, - самый качественный футбол на Евро-2020. Англии, конечно, можно поаплодировать: не давала Дании пробить с расстояния ближе 15 метров, забила после автогола и назначения того самого пенальти.

Алексей Белоусов: «Тебе все-таки надо забыть о том, какой футбол мы видим и понять суть происходящего. Настаиваю, что титул важнее для Англии. Ведь когда англичане сейчас на каждом углу поют, что футбол возвращается домой, то это так. Меня поражают их традиции. Какая-нибудь простая английская семья может болеть за клуб пятого дивизиона потому, что еще их прапрадеды с ХIХ века за него болели. Их чемпионат дарит нам самый зрелищный футбол, именно там играют все или почти все звезды. Футбольный мир задолжал Англии титулы, пора отдавать долг. А знаешь, какая у них самая рейтинговая телетрансляция за все время? Финал чемпионата мира 1966 года, когда Англия в первый и последний раз стала чемпионом мира. 32 миллиона зрителей ее посмотрели. На втором месте – похороны принцессы Дианы. Так вот матч Англия-Италия будут смотреть 44 млн зрителей (при населении в 53 млн.) и это будет новый рекорд. То есть все, кто физически может увидеть этот матч, будут его смотреть. А еще на все покупки англичан к воскресному финалу (и во время его) будет потрачено полмиллиарда фунтов стерлингов. Представь масштаб сумасшествия, которое происходит в Англии. А итальянцы уже были и чемпионами Европы и не так давно мировой чемпионат выигрывали. Если они на сей раз проиграют, это не станет для нации трагедией.

Владимир Криулин: «Для кого титул важнее… Дания на турнире так впечатлила своей игрой, что никто бы не сказал, что она попала в финал случайно (пусть Англия и смотрелась эффективнее). И все бы вспомнили случай с Кристианом Эриксеном, говорили бы, какая красивая история, какая красива команда! Да и Венгрия может сказать, то им титул важнее. Ну а что? В «группе смерти» цепляли и Францию, и Германию, и Португалию. Когда-то эта футбольная нация, которая блистала на чемпионатах мира и Европы. Но потом ее подавили извне… Роберто Манчини создал одну из самых интересных сборных в мире, которые были за последние годы. Итальянцы могут обновить мировой рекорд серии без поражений. Там есть игроки, для которых этот титул крайне важен: Кьеллини, Бонуччи, Жоржиньо, Верратти, Инсинье. И как итальянцы поют свой национальный гимн! Это отдельный вид искусства! А болельщики?! Если они приедут на выездной матч, а все билеты проданы, то найдут способ быть ближе к команде. Например, стать мнимым больным, чтобы из госпиталя около стадиона смотреть игру (так было на гостевом матче «Ювентуса» с «Кротоне»). Есть предположение, англичанин на его месте отправился бы смотреть матч в паб. Сборная Англия дошла до финала – молодцы. А сейчас время сборной Италии! Прогнозирую победу сборной Италии со счетом 2:1».

Алексей Белоусов: «Ну уж нет, Англия выиграет 1:0. А Италия, чтобы выгрызть победу, будет в своем прагматизме еще чудовищнее Англии».

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