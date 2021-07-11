Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 июля 2021 года: снова рекорд смертности в стране, а в Норвегии у женщин после прививки стала увеличиваться грудь.

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 10 июля, за сутки в стране зарегистрировали новых 1082 пациентов с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 1165 человека. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 426 тыс. 886 человека с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 420 тыс. 085 пациентов.

На этот раз сообщается об одиннадцати умерших за сутки – это снова рекорд. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших превысило 3 тысячи человек. Сейчас их число - 3 тыс. 247 пациентов.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру снова увеличились. Сейчас число ежедневных случаев – около 425 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 7,7 тысяч. Рекордсмен – Бразилия, там за сутки от коронавируса умерло 1433 человек. Далее идут Индия, Индонезия и Россия – в нашей восточной стране-соседке за сутки умерли от коронавируса 726 человек. А всего в мире от ковида уже умерли 4 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 75 159 человек, в Литве – 4 398, в Латвии – 2 536, в Украине – 52 592 человека.

Состояние введенной из-за коронавируса в кому певицы МакSим улучшилось

- У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше, — сообщила представитель певицы Яна Богушевская.

Марина Максимова сообщила о своей госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. Через несколько дней артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 29 июня ее менеджер Яна Богушевская рассказала «Газете.Ru», что МакSим находится без сознания в «крайне тяжелом» состоянии с поражением более 75% легких. 8 июля представительница артистки говорила, что та «по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии и медикаментозном сне».

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 июля 2021 года: снова рекорд смертности в стране, а в Норвегии у женщин после прививки стала увеличиваться грудь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мальта станет первой страной в Европе, куда смогут въехать только привитые от коронавируса

Такое решение в стране приняли после того, как за сутки там обнаружили 96 новых случаев заражения.

- Мы будем первой страной в Европе, которая сделает этот шаг, - заявил министр здравоохранения Крис Фирн. По словам министра, большинство новых случаев заражения коронавирусом связаны с поездками за границу. Чаще всего заболевают те, кто не был вакцинирован.

Поэтому с 14 июля все прибывающие не остров должны будут предъявить сертификат о вакцинации, выданный на Мальте, в Великобритании или ЕС. Дети, которые приезжают на Мальту вместе с родителями, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

В Норвегии после прививки от коронавируса Pfizer у женщин стала увеличиваться грудь

По всей Норвегии СМИ сообщают о случаях, когда у женщины начала расти грудь из-за прививки от коронавируса. Такой необычный побочный эффект наблюдается от американской вакцины Pfizer.

Например, одна из девушек написала, что после вакцинации ей «понадобился бюстгальтер побольше». Ранее про такой побочный эффект появлялись известия из США.

Врачи и специалисты говорят, что это — кратковременное явление. Оно может быть связано с увеличением лимфатических узлов, считает доктор Хайнрих Бакманн. Поэтому кажется, что растет грудь.

В компании Pfizer сообщили, что им о таком побочном эффекте неизвестно, но не исключают его.

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