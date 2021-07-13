«Сын не знает, что перестанет ходить»: 9-летнему Артему открыт сбор на препараты и тренажеры

Детки с таким диагнозом, как у Артема, постепенно теряют способность ходить. Фото: из личного архива

В семье Сучко двое детей-инвалидов. У младшего ребенка - 9-летнего Артема - диагностировали мышечную дистрофию Дюшенна. Детки с таким диагнозом постепенно теряют способность ходить. Диагноз мальчику поставили два года назад.

- Все началось с того, что у сына появилась усталость. Он не мог ступить на ножки. Приходил с улицы домой и ползал на коленях, лишь через полчаса мог снова ходить. Мы обратились к неврологу, сдали анализы. Были у врачей в Пинске, в Бресте, в Минске. И в итоге выяснили, чем же болеет наш ребенок, - говорит мама Артема Елена. - Артем пока что ходит, но уже не может приседать. Приостановить болезнь Артема невозможно, но ему можно продлить ходьбу, в том числе благодаря занятиям на тренажерах.

Сейчас семья открыла комплексный сбор на на средства реабилитации и препараты Артему. На все, а это электросамокат, фитбол, шведская стенка, велотренажер, электрическая беговая дорожка плюс препараты и ингалятор, нужно 6 тысяч рублей. Собрано 200 рублей.

- Денег не хватает. Я нахожусь по уходу за двумя детьми-инвалидами, муж работает строителем. Еще выращиваем клубнику на продажу, - говорит как есть Елена. - Знает ли Артем о болезни? Я ему не говорила, не осмелилась. Он не понимает, зачем на ночь я надеваю ему ортезы…

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Назначение платежа: Сучко Елене Александровне на лечение сына Сучко Артёма Васильевича.

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Назначение платежа: Сучко Елене Александровне на лечение сына Сучко Артёма Васильевича.

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Контакты:

Елена, мама: (+37544) 544-98-09